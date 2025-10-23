為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中共垮台AI影片熱傳！ 上海民選市長意外成焦點

    2025/10/23 12:55 即時新聞／綜合報導
    影片提到中共垮台後，上海於2025年舉行市長選舉，候選人公開進行政見辯論。（擷取自X平台帳號 @WesterAOC）

    中共召開四中全會期間，網路熱傳一段由AI製作的中共倒台影片，內容逼真描繪了中國人民覺醒，拆下天安門毛澤東肖像等象徵性畫面，以及中共垮台後，上海進行民選市長等「新中國」樣貌。有網友表示，「振奮人心」「期待那天早點到來」。

    該影片時長約2分17秒，影片開頭即顯示舉著「黨下台」標語的人潮衝破武警封鎖，湧入天安門廣場，爬上高牆拆下懸掛的巨幅毛澤東肖像；中國各地民眾也紛紛扯下「永遠跟黨走」等宣傳標語以及中共黨徽，推倒毛澤東銅像。還有年輕人佔領位於北京的人民大會堂，高舉「人民有權選擇」，呼籲「選舉制度」等訴求。

    影片以類似央視播報配音：「中國各地同時爆發大規模示威，民眾拆除宣傳標語，呼籲結束一黨專政，從東部沿海城市到鄉村，街頭巷尾都有抗議。」新的執政者宣布「將制定一部憲法，來保護這個國家裡每一個人的人權和自由。」

    影片還呈現2025年上海開始民選市長，候選人公開進行攸關民生的政見辯論，電視播出選情民調。同時，配音提到，「大量在共產黨統治時期的政治案件被重新審理，政治犯獲釋，與家人激動團聚。」另也描繪中國轉型國會三讀通過，毛澤東紀念堂被正式更名為轉型正義紀念館，毛的遺體棺木被搬出。

    影片引發網友討論，有網友說：「看哭了」「改朝換代來了」；但也有人留言「理想很美好，現實不可能」。另有網友建議「我要看習包子掛路燈，直接把路燈壓彎的畫面。」

    有媒體稱，該影片的製作者是海外中國留學生反共團體「公民會」公共事務總監楊若暉，他表示「四中全會是一個契機」，於上週末製作了這個影片。

    網上熱傳一段AI製作的中共垮台影片，片中大批民眾攻佔天安門，怒嗆共產黨下台。（擷取自X平台帳號 @WesterAOC）

    網上熱傳一段AI製作的中共垮台影片，片中民眾攻佔位於北京的人民大會堂。（擷取自X平台帳號 @WesterAOC）

