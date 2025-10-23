為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    以議員推動吞併約旦河西岸法案 魯比歐稱威脅到加薩和平計畫

    2025/10/23 11:13 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列議員22日投票通過2項擬議法案，要求正式吞併已被以色列佔領的約旦河西岸地區。美國國務卿魯比歐稱，此事威脅到加薩和平計畫。（法新社）

    以色列議員22日投票通過2項擬議法案，要求正式吞併已被以色列佔領的約旦河西岸地區。美國國務卿魯比歐稱，此事威脅到加薩和平計畫。（法新社）

    以色列議員22日投票通過2項擬議法案，要求正式吞併已被以色列佔領的約旦河西岸地區。對此美國國務卿魯比歐稱，此事威脅到美國總統川普的加薩和平計畫。

    綜合哥倫比廣播公司新聞網（CBS News）及以色列時報（The Times of Israel）報導，在22日的初步審議中，以色列議員們投票贊成審議2項法案，意味著它們將被提交至以色列議會進一步審議。

    第一份法案提議吞併位於耶路撒冷以東的以色列屯墾聚落阿杜敏（Maale Adumim），以32票贊成、9票反對的結果通過。第二份法案提議吞併整個約旦河西岸，獲得25名議員支持和24名議員反對。

    以色列總理納坦雅胡領導的聯合黨（Likud）稱，此次投票是反對派的又一次挑釁，旨在破壞以色列與美國的關係。川普9月在白宮向記者表示，他不會允許以色列吞併約旦河西岸。

    巴勒斯坦外交部譴責以色列議會投票，稱強烈反對以色列議會吞併巴勒斯坦土地的企圖。約旦外交部也表達強烈譴責，稱該投票公然違反國際法。根據國際法，以色列在約旦河西岸的所有定居點都被廣泛視為非法。

    魯比歐也指出，以色列議會此舉將威脅川普的加薩和平計畫。魯比歐說「我認為總統已經確保我們現在不會支持這件事」。

    魯比歐還補充，若以色列吞併約旦河西岸將「適得其反」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播