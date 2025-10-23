以議員推動吞併約旦河西岸法案 魯比歐稱威脅到加薩和平計畫

以色列議員22日投票通過2項擬議法案，要求正式吞併已被以色列佔領的約旦河西岸地區。美國國務卿魯比歐稱，此事威脅到加薩和平計畫。（法新社）

以色列議員22日投票通過2項擬議法案，要求正式吞併已被以色列佔領的約旦河西岸地區。對此美國國務卿魯比歐稱，此事威脅到美國總統川普的加薩和平計畫。

綜合哥倫比廣播公司新聞網（CBS News）及以色列時報（The Times of Israel）報導，在22日的初步審議中，以色列議員們投票贊成審議2項法案，意味著它們將被提交至以色列議會進一步審議。

第一份法案提議吞併位於耶路撒冷以東的以色列屯墾聚落阿杜敏（Maale Adumim），以32票贊成、9票反對的結果通過。第二份法案提議吞併整個約旦河西岸，獲得25名議員支持和24名議員反對。

以色列總理納坦雅胡領導的聯合黨（Likud）稱，此次投票是反對派的又一次挑釁，旨在破壞以色列與美國的關係。川普9月在白宮向記者表示，他不會允許以色列吞併約旦河西岸。

巴勒斯坦外交部譴責以色列議會投票，稱強烈反對以色列議會吞併巴勒斯坦土地的企圖。約旦外交部也表達強烈譴責，稱該投票公然違反國際法。根據國際法，以色列在約旦河西岸的所有定居點都被廣泛視為非法。

魯比歐也指出，以色列議會此舉將威脅川普的加薩和平計畫。魯比歐說「我認為總統已經確保我們現在不會支持這件事」。

魯比歐還補充，若以色列吞併約旦河西岸將「適得其反」。

