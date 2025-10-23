中國芬太尼毒王「王哥」古巴落網 曾與墨西哥兩大毒梟合作

張志東在古巴被逮捕。（圖翻攝自Dan-i-El X）

墨西哥政府22日證實，一名被美國與墨西哥通緝的中國籍芬太尼（fentanyl）大毒梟張志東從墨西哥的軟禁中離奇脫逃後已在古巴被逮捕。這名綽號「王哥」（Brother Wang）的毒梟被指控是串連中國芬太尼原料與墨西哥兩大販毒集團的關鍵人物。

根據法新社報導，「王哥」張志東被指控與墨西哥最惡名昭彰的兩大販毒集團：「錫那羅亞」（Sinaloa）與「哈利斯科新生代」（Jalisco New Generation） 緊密合作，這兩個組織已被華府定調為「外國恐怖組織」。墨西哥安全部長哈爾福奇（Omar Garcia Harfuch）去年曾形容張志東是「主要的國際洗錢操盤手」。

哈爾福奇指出，張志東負責「建立與其他販毒集團的聯繫，將芬太尼從中國轉運至中南美洲、歐洲及美國」。他形同是打通中國製毒原料與美洲販毒網絡的關鍵橋梁。

張志東於2024年10月在墨西哥被捕，當時他被關押在墨西哥城的一所監獄中，等待引渡至美國的聽證會，美國方面以洗錢罪對他發出逮捕令。然而，他隨後竟獲准改為居家軟禁，並於今年7月成功脫逃，震驚美墨執法單位。

在他脫逃後，一場國際追緝隨即展開。墨西哥政府22日證實，他已在古巴被捕。但安全消息人士向法新社透露，目前尚不清楚他將被直接從古巴遣返回墨西哥，還是需要啟動正式的引渡程序，古巴官方則尚未對此發表評論。

川普施壓奏效 美墨聯手打擊芬太尼

此次逮捕被視為美國川普政府對外施壓的重大成果。華府長期以來持續向墨西哥與中國施壓，要求兩國採取更積極的行動，遏止芬太尼的非法貿易。芬太尼是一種合成鴉片類藥物，其效力比海洛因強50倍，且生產成本更為低廉，已在美國引發了大規模的濫用與過量死亡危機。

在川普政府的關稅威脅下，墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政府已顯著加強了毒品查緝力道。與此同時，華府也日益將焦點從墨西哥的販毒集團轉向位於中國的芬太尼化學原料供應商。

