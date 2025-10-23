驚天竊案後首度出面！羅浮宮館長坦言有安保缺陷 提辭呈遭拒

22日法國參議院就羅浮宮竊盜案舉行的聽證會，羅浮宮館長德卡爾出席聽證會。（歐新社）

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日發生驚天竊盜案，4名竊賊假扮工人偷走9件曾屬法蘭西帝國拿破崙皇室和法蘭西王國的無價珠寶，羅浮宮博物館館長德卡爾（Laurence des Cars）坦承博物館存在缺陷，竊盜案發生後已提出辭呈，不過遭法國文化部長拒絕。

綜合外媒報導，當地時間22日法國參議院就羅浮宮竊盜案舉行的聽證會，羅浮宮館長德卡爾出席聽證會，這也是她在失竊案後首度公開談話，她坦言館方未能提前察覺竊賊到來，安保存在盲點，包含建築外牆上的監視器長期存在設備老化、數量嚴重不足等問題，無法覆蓋包括阿波羅長廊一側在內的所有空間。

請繼續往下閱讀...

竊賊用角磨機在展櫃上打開一個洞，把手伸進去取出珠寶，唯一被找回的「尤金妮后冠」（Empress Eugénie's crown）可能竊賊從展櫃取出過程中受損，經評估可以修復。

德卡爾已提出多項改善舉措，包括加強羅浮宮周邊防護、將館區監控設備數量翻倍同時升級鏡頭，以及向法國內政部申請在館內設置警察局等。她表示竊盜案發生後已提出辭呈，不過遭法國文化部長拒絕。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法