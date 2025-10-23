為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    驚天竊案後首度出面！羅浮宮館長坦言有安保缺陷 提辭呈遭拒

    2025/10/23 11:47 即時新聞／綜合報導
    22日法國參議院就羅浮宮竊盜案舉行的聽證會，羅浮宮館長德卡爾出席聽證會。（歐新社）

    22日法國參議院就羅浮宮竊盜案舉行的聽證會，羅浮宮館長德卡爾出席聽證會。（歐新社）

    法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日發生驚天竊盜案，4名竊賊假扮工人偷走9件曾屬法蘭西帝國拿破崙皇室和法蘭西王國的無價珠寶，羅浮宮博物館館長德卡爾（Laurence des Cars）坦承博物館存在缺陷，竊盜案發生後已提出辭呈，不過遭法國文化部長拒絕。

    綜合外媒報導，當地時間22日法國參議院就羅浮宮竊盜案舉行的聽證會，羅浮宮館長德卡爾出席聽證會，這也是她在失竊案後首度公開談話，她坦言館方未能提前察覺竊賊到來，安保存在盲點，包含建築外牆上的監視器長期存在設備老化、數量嚴重不足等問題，無法覆蓋包括阿波羅長廊一側在內的所有空間。

    竊賊用角磨機在展櫃上打開一個洞，把手伸進去取出珠寶，唯一被找回的「尤金妮后冠」（Empress Eugénie's crown）可能竊賊從展櫃取出過程中受損，經評估可以修復。

    德卡爾已提出多項改善舉措，包括加強羅浮宮周邊防護、將館區監控設備數量翻倍同時升級鏡頭，以及向法國內政部申請在館內設置警察局等。她表示竊盜案發生後已提出辭呈，不過遭法國文化部長拒絕。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播