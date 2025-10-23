研究：基因編輯豬可抗「典型豬瘟」 惟與非洲豬瘟是不同病毒

英國最新研究成功培育出能抵抗「典型豬瘟」的基因編輯豬。（歐新社檔案照）

曾成功創造出全球首隻複製羊「桃莉」的英國愛丁堡大學羅斯林研究所（Roslin Institute），近日再度發表震撼全球的科學突破！根據英國《衛報》報導，該機構科學家已成功透過基因編輯技術，培育出能完全抵抗致命病毒「典型豬瘟」的豬隻，為利用尖端科技打造「超級抗病家畜」的未來，邁出了關鍵一步。

典型豬瘟非非洲豬瘟 兩者病毒不同

此次研究針對的「典型豬瘟」（Classical Swine Fever, CSF），是由瘟病毒科（pestiviruses）引起，其症狀包括發燒、抽搐，致死率極高；而目前對台灣及亞洲養豬業構成毀滅性威脅的「非洲豬瘟」（African Swine Fever, ASF），則是由非洲豬瘟病毒科（Asfarviridae）引起，兩者是完全不同的病毒。儘管此技術無法直接應用於非洲豬瘟，但其成功的科學路徑，無疑為未來對抗各類家畜疫病帶來了重大啟示。

精準修改DNA 「關掉」病毒複製的開關

典型豬瘟之所以致命，在於病毒入侵細胞後，會利用豬隻體內一種名為DNAJC14的蛋白質，作為其大量複製的「幫兇」。羅斯林研究所的科學家們，正是精準地鎖定了負責生產此蛋白質的基因，並對其DNA序列進行了微小的修改，形同「關掉了」病毒複製所需的關鍵開關。

在隨後的「活體病毒攻毒試驗」中，基因編輯豬在接觸病毒一週後，完全健康且無任何感染跡象；而未經改造的對照組豬隻，則全數發病且血液中充滿病毒。此一鮮明對比，證實了此技術的有效性。

「在我看來，如果我們有能力製造出能抵抗疾病的動物，我們就有道義責任去這樣做。」研究共同作者、羅斯林研究所科學家利利科博士（Dr Simon Lillico）的這番話，點出了此項研究背後的倫理驅動力。另一位未參與研究的專家也指出，這項突破標誌著利用基因體創新，為家畜族群建立疾病韌性的重大進展。

此次突破正逢全球許多國家放寬對農業基因編輯應用的法規。美國、日本和巴西等國已批准基因編輯家畜的商業化。先前羅斯林研究所另一項抵抗「豬繁殖與呼吸綜合症」（PRRS）病毒的基因編輯豬技術，已授權給商業公司，預計將於2026年在美國上市，顯示此類技術正快速從實驗室走向市場。

