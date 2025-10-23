為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    北韓稱最新飛彈試射 展示新型極音速系統

    2025/10/23 10:20 編譯謝宜哲／綜合報導
    南韓稱偵測到北韓從首都平壤以南地區發射飛彈。北韓表示飛彈試射涉及新型極音速系統。（法新社）

    北韓今（23）日表示，其最新飛彈試射涉及新型極音速系統，旨在加強其威懾力。

    根據國會山報（The Hill）報導，南韓軍方22日稱，偵測到北韓從首都平壤以南地區發射飛彈，飛彈向東北方向飛行約350公里，然後落入陸地。北韓官媒朝中社23日稱，試射涉及2枚極音速飛彈，準確擊中北韓北部地區1個陸地目標。

    朝中社並未具體說明試射的新型飛彈系統名稱，但指出此系統具有戰略意義，並暗示飛彈設計目標是搭載核彈頭。

    近年來北韓一直在測試各種搭載極音速武器的飛彈系統，這些武器設計目的是以超過音速5倍的速度飛行。此類武器速度和機動性，旨在幫助它們躲避區域飛彈防禦系統。

    出席22日試射的北韓領導人金正恩的高級軍事官員之一朴正天（Pak Jong Chon，音譯），對「新型尖端武器系統」性能表達讚賞，並表示北韓將繼續努力增強其戰爭威懾和防禦能力。

    值得注意的是，此次試射是北韓自南韓自由派總統李在明6月就任後首次進行的彈道飛彈試射。李在明承諾恢復朝鮮半島的和平，但金正恩迄今拒絕了李在明的會談提議，並補充除非美國放棄北韓無核化的目標，否則北韓不會恢復與美國的外交關係。

