為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    重擊中共四中全會！多個黨政官網遭駭「截獲高層秘密會談」

    2025/10/23 11:33 即時新聞／綜合報導
    「匿名者 64」稱駭入中國貿促會，將首頁換成批評中共領導人的圖片。（擷取自X帳號 @64anonymous799）

    「匿名者 64」稱駭入中國貿促會，將首頁換成批評中共領導人的圖片。（擷取自X帳號 @64anonymous799）

    中共20日至23日在北京舉行四中全會之際，知名駭客組織「匿名者64」（Anonymous 64）昨天（22日）宣布，駭入多個中共黨政機構網站，包括保定司法局、中國貿促會等，除了將首頁改成「沒有共產黨 才有新中國」等資訊，還稱「截獲中共高層祕密會談」，揭發四中全會「十五五」騙局。

    「匿名者64」22日起陸續在X公布4波行動成果：第1波行動「截獲了中共高層祕密會談」，「成功入侵中國貿促會、亞太新聞經濟等4個網站」，但未透露截獲「祕密會談」內容。第2波行動駭入保定司法局、公安信息網等政府單位網站，以及中外新聞網等3個專門替中共進行大外宣的新聞網站。

    該組織宣稱於第3波行動中，攻入跟中共航太、軍工單位關係密切的瀋陽紫微檢測儀器有限公司網站，連同蘇州華電網絡等3家在電力服務、新能源和晶片科技研發領域替中共撐腰的供應商網站。並稱「中共四中全會密謀壓榨老百姓的真相就攤在你面前！再放縱中共，你就只能永遠當他們的人礦！」

    第四波行動則駭入包括復旦、中南、北京郵電大學在內的9所大專院校論壇，揭露中共四中全會謀劃、壓榨人民的「無恥陰謀」。並呼籲中國的學生們「立即站出來反抗，粉碎中共的奴役枷鎖，絕不做它們的傀儡！」

    「匿名者64」近年頻攻中共公營機構網站，例如今年6月4日曾駭入中國企業新聞網等網站，將首頁換上寫有「毋忘六四」的「坦克人」王維林的圖片。中共此前曾指控該組織與台灣政府支持的資通電軍有關，但遭台灣駁斥。

    「匿名者 64」稱駭入中外新聞網等中共進行大外宣的新聞網站，將網頁換成揭露中共貪腐、暴政等內容。（擷取自X帳號 @64anonymous799）

    「匿名者 64」稱駭入中外新聞網等中共進行大外宣的新聞網站，將網頁換成揭露中共貪腐、暴政等內容。（擷取自X帳號 @64anonymous799）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播