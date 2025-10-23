美對俄石油巨頭實施新制裁 北約秘書長與川普展開會談

北約秘書長呂特22日在白宮會晤美國總統川普，共同商討烏克蘭問題。（彭博）

美國22日宣布對俄羅斯石油行業巨頭實施新的大規模制裁，北約秘書長呂特同日在白宮會晤美國總統川普，共同商討烏克蘭問題。

根據美聯社報導，美國財政部22日宣布對俄羅斯石油公司和盧克（Lukoil）石油公司實施制裁。財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，新制裁是對俄羅斯拒絕結束其「毫無意義的戰爭」的直接回應，旨在扼殺「克里姆林宮的戰爭機器」。

貝森特指出，財政部準備在必要時採取進一步行動，以支持川普結束戰爭的努力。

川普同日表示，希望普廷能變通情達理，也希望烏克蘭總統澤倫斯基如此，雙方都有責任（it takes two to tango）。

美國宣布制裁之際，北約秘書長呂特在白宮與川普針對烏克蘭問題展開會談。呂特在白宮橢圓形辦公室露面時強調，美國向歐洲出售並提供給烏克蘭的武器，對於阻止烏克蘭兒童遭襲至關重要。呂特說「我們需要確保防空系統到位，我們需要美國的系統來做到這一點，歐洲正為此付錢。」

此前俄羅斯無人機和飛彈轟炸烏克蘭各地，造成至少6人死亡，其中包括1名婦女和她的2個年幼女兒。基輔州州長卡拉什尼克（Mykola Kalashnyk）說，俄羅斯襲擊從21日晚間持續到22日，至少8個烏克蘭城市以及首都基輔地區的1個村莊遭攻擊。襲擊導致1名母親和她6個月大及12歲的女兒所住的房屋起火。

哈爾科夫市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）表示，俄羅斯無人機22日襲擊了該市1所幼兒園。攻擊造成1人死亡和6人受傷，但沒有兒童受到傷害。

