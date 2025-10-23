白頭絕美畫面曝！富士山「初冠雪」 比去年早15天

白頭絕美畫面曝！富士山「初冠雪」 比去年早15天2025/10/23 10:36 即時新聞／綜合報導
富士山頂-6.4度，創入秋以來新低溫，甲府地方氣象台正式宣布富士山「初冠雪」。（圖擷自富士山即時影像）
山梨縣的甲府地方氣象台今（23日）正式宣布富士山「初冠雪」，比平均還要晚了21天，不過比去年史上最晚的「初冠雪」還要早15天。
綜合日本媒體報導，富士山山頂自昨（22日）下午起就出現降雪狀況，不過「初冠雪」須由距離30多公里外的山梨縣甲府地方氣象台目視確認後才能正式宣布，今早天氣晴朗，從山腳下可以看到積著一層薄雪的富士山，富士山頂-6.4度，創入秋以來新低溫，甲府地方氣象台正式宣布富士山「初冠雪」。
今年10月23日初冠雪是史上第4晚，比平均還要晚了21天，不過比去年11月7日的史上最晚「初冠雪」還要早15天。富士山的「初冠雪」平均出現在10月2日，自1894年開始觀測以來，富士山最早「初冠雪」出現在2008年的8月9日，最晚紀錄則為2024年與的11月7日。
【富士山が冬の兆しを感じる姿に】— ウェザーニュース （@wni_jp） October 22, 2025
10月23日（木）、富士山の雪化粧の便りがウェザーニュースアプリの利用者から続々と届いています。甲府地方気象台から確認できれば初冠雪となります。https://t.co/HzE0zjXkq8 pic.twitter.com/qHPQqXMWxV
今早河口湖大石公園。（圖擷自富士山即時影像）
