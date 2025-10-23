為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    白頭絕美畫面曝！富士山「初冠雪」 比去年早15天

    2025/10/23 10:36 即時新聞／綜合報導
    富士山頂-6.4度，創入秋以來新低溫，甲府地方氣象台正式宣布富士山「初冠雪」。（圖擷自富士山即時影像）

    山梨縣的甲府地方氣象台今（23日）正式宣布富士山「初冠雪」，比平均還要晚了21天，不過比去年史上最晚的「初冠雪」還要早15天。

    綜合日本媒體報導，富士山山頂自昨（22日）下午起就出現降雪狀況，不過「初冠雪」須由距離30多公里外的山梨縣甲府地方氣象台目視確認後才能正式宣布，今早天氣晴朗，從山腳下可以看到積著一層薄雪的富士山，富士山頂-6.4度，創入秋以來新低溫，甲府地方氣象台正式宣布富士山「初冠雪」。

    今年10月23日初冠雪是史上第4晚，比平均還要晚了21天，不過比去年11月7日的史上最晚「初冠雪」還要早15天。富士山的「初冠雪」平均出現在10月2日，自1894年開始觀測以來，富士山最早「初冠雪」出現在2008年的8月9日，最晚紀錄則為2024年與的11月7日。

    今早河口湖大石公園。（圖擷自富士山即時影像）

