川普對俄政策大轉彎！峰會取消後怒祭制裁 鎖定2大石油巨擘

美國川普政府22日宣布，對俄羅斯最大的兩家石油巨擘，俄羅斯石油公司（Rosneft）與盧克石油公司（Lukoil），實施制裁，旨在切斷資助克里姆林宮戰爭機器的關鍵石油收入。此舉是川普第二任期內首次對俄祭出制裁，標誌著其對俄政策的重大轉向。

根據英國《衛報》報導，此次制裁行動，發生在川普剛於前一天取消原訂與俄國總統普廷峰會的背景下，被視為川普政府對俄政策「鐘擺效應」的最新體現，從先前試圖扮演和事佬、甚至施壓基輔讓步，轉向對普亭的「極端立場」日益感到不耐，改採更強硬的經濟施壓手段。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在聲明中直言：「鑑於普亭總統拒絕結束這場毫無意義的戰爭，財政部正制裁資助克里姆林宮戰爭機器的兩家最大石油公司。」川普本人稍早也證實取消了與普亭的會晤，稱「感覺不對勁」，並表示未來再尋求會面。

瞄準俄國經濟命脈 專家：後續執行力是關鍵

此次制裁是川普政府迄今為止，最直接打擊俄羅斯海外石油銷售收入的嘗試。曾任美國國務院制裁官員的費雪曼（Edward Fishman）指出：「俄羅斯石油公司是尚未受到美國全面制裁的最重要俄國企業。」他認為，此舉短期內將使外國貿易商與銀行在經手俄羅斯石油時有所卻步。

然而，費雪曼也警告，此次制裁是否能對普廷的經濟命脈，也就是石油收入，造成長期、戰略性的擠壓，將取決於美國政府後續是否有決心進行「積極、持續的執法」，包括是否會對持續協助俄油銷售的外國實體祭出二級制裁。

川普政府的強硬轉向，獲得了烏克蘭及其歐洲盟友的普遍讚賞。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，她在制裁宣布前已與美國財長貝森特通話，並稱讚此舉。她表示：「隨著歐盟即將通過第19輪制裁方案，這是大西洋兩岸發出的明確信號，我們將持續對侵略者施加集體壓力。」

據悉，歐盟的新一輪制裁，預計將包括禁止進口俄羅斯液化天然氣（LNG）、將俄羅斯的「影子艦隊」油輪列入黑名單，並鎖定多家協助俄國規避現有制裁的銀行與實體。

