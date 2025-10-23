為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    證實已取消與普廷二會 川普：我覺得不太合適

    2025/10/23 07:46 即時新聞／綜合報導
    川普22日指出，原訂與俄羅斯總統普廷舉行的會晤，他已將其「取消」。（歐新社）

    川普22日指出，原訂與俄羅斯總統普廷舉行的會晤，他已將其「取消」。（歐新社）

    美國總統川普21日將「雙普二會」暫時喊卡，強調他不想「浪費時間」，不過川普22日指出，原訂與俄羅斯總統普廷舉行的會晤，他已將其「取消」，並在白宮對在場媒體表示：「我只是覺得不太合適。」

    綜合外媒報導，川普在白宮與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）共同出席記者會時表示：「我們已取消了與普廷總統的會晤，對我來說感覺不適合。」川普提到：「我認為我們達不到『我們必須達到的階段』，所以我取消了，但未來還會再安排。」

    在場媒體詢問川普，是否認為普廷希望結束烏俄戰爭？川普表示：「我認為是的。我認為他們想要和平，我認為雙方都想要和平。到目前為止，這場戰爭已經打了快4年，即將進入第4年。如果我是總統，這場戰爭根本不會發生，但沒錯，現在是時候（結束）了。」

    隨後川普也坦承，他對於和俄羅斯談判、結束戰爭的緩慢進展感到沮喪。川普說：「我唯一能說的是，每次我和普廷交談時，對話都很愉快，但最後都沒有結果，沒有任何進展。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播