證實已取消與普廷二會 川普：我覺得不太合適

川普22日指出，原訂與俄羅斯總統普廷舉行的會晤，他已將其「取消」。（歐新社）

美國總統川普21日將「雙普二會」暫時喊卡，強調他不想「浪費時間」，不過川普22日指出，原訂與俄羅斯總統普廷舉行的會晤，他已將其「取消」，並在白宮對在場媒體表示：「我只是覺得不太合適。」

綜合外媒報導，川普在白宮與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）共同出席記者會時表示：「我們已取消了與普廷總統的會晤，對我來說感覺不適合。」川普提到：「我認為我們達不到『我們必須達到的階段』，所以我取消了，但未來還會再安排。」



在場媒體詢問川普，是否認為普廷希望結束烏俄戰爭？川普表示：「我認為是的。我認為他們想要和平，我認為雙方都想要和平。到目前為止，這場戰爭已經打了快4年，即將進入第4年。如果我是總統，這場戰爭根本不會發生，但沒錯，現在是時候（結束）了。」

隨後川普也坦承，他對於和俄羅斯談判、結束戰爭的緩慢進展感到沮喪。川普說：「我唯一能說的是，每次我和普廷交談時，對話都很愉快，但最後都沒有結果，沒有任何進展。」

