    首頁 > 國際

    古巴據報逮捕中國芬太尼毒梟　同時遭美墨通緝

    2025/10/23 04:03 中央社

    墨西哥安全消息人士今天告訴法新社，古巴逮捕了一名中國芬太尼毒梟，他今年7月在墨西哥關押期間逃脫，同時遭美國與墨西哥通緝。

    墨西哥安全消息人士指出，這個中國毒梟名叫張志東（Zhi Dong Zhang,音譯），綽號「王兄」（Brother Wang），他將留在古巴，等待當局對其引渡事宜作出裁定。

    據稱，張志東與墨西哥販毒集團「西納羅亞集團」（Sinaloa Cartel）與「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）密切合作，這兩個集團被美國政府列為「外國恐怖組織」。

    張志東於2024年10月在墨西哥被捕，被關押在墨西哥市一座監獄，等待關於引渡至美國的聽證會，美國已就洗錢罪名對他發布逮捕令。他曾獲准居家監禁，但在今年7月逃脫。

    在美國總統川普主政下，美國政府持續向墨西哥及中國施壓，以遏制毒品走私，尤其是導致美國用藥過量危機的強效止痛劑芬太尼（Fentanyl）。

    墨西哥安全部長賈西亞（Omar Garcia Harfuch）去年曾表示，張志東被視為「主要的國際洗錢操盤手」，負責「與其他販毒集團建立聯繫，將芬太尼從中國轉運至中美洲、南美洲、歐洲及美國」。

    芬太尼是一種合成鴉片類藥物，效力比海洛因強50倍，而且生產更容易、成本更低。（編譯：陳正健）1141023

