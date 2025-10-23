美軍掃毒行動升級！首次跨入太平洋打擊運毒船

美國戰爭部長赫格塞斯宣布，美軍在太平洋對1艘涉嫌走私毒品的船隻，發動新一輪攻擊，擊斃2名毒販。（法新社）

美國戰爭部長（國防部長）赫格塞斯（Pete Hegseth）22日宣稱，美軍對1艘涉嫌走私毒品的船隻發動新一輪攻擊，擊斃2名毒販。這是美國首次在太平洋海域發動這類打擊行動。

法新社報導，赫格塞斯透過社群平台X發布前述消息，並附上1段船隻被烈火吞噬的影片。他指出，這次攻擊使相關掃毒行動的總數達到至少8次，累計造成至少34人喪生。

對於21日這次在太平洋東部國際水域進行的反毒行動，赫格塞斯表示，美軍攻擊時船上有2名毒品恐怖分子，均遭擊斃，美軍則毫髮無傷。

赫格塞斯強調，正如「開打」組織曾對美國發動戰爭一樣，「這些販毒集團也正在對我們的邊境和人民發動戰爭。對他們不會有庇護或寬恕—只有正義。」

川普政府在提交國會的1份通知中表示，美國正與拉丁美洲的販毒集團進行「武裝衝突」，並將這些組織定義為恐怖組織，做為發動攻擊的法律依據之一。

五角大廈在該份通知中指出：「總統認定這些販毒集團是非國家武裝團體，將其指定為恐怖組織，並判定其行為構成對美國的武裝攻擊。」通知同時將涉嫌走私的目標描述為「非法戰鬥人員」。

不過，華府並未提出證據，以支持其攻擊目標確為毒品走私者的主張。專家則指出，即使攻擊目標確實是毒販，這種即決式殺戮（summary killings）仍屬非法行為。

上週，美軍的這類掃毒行動首次出現倖存者，但華府選擇將他們遣送回國，而非依涉嫌罪行進行審判。

美國將這類行動稱為反毒作戰的一部分，並出動匿蹤戰機與海軍艦艇，導致美國與中南美洲國家的關係日趨緊張。

這種情況在委內瑞拉尤其明顯，美軍大舉增兵引發外界疑慮，認為美國總統川普的最終目標，可能是推翻被他指控領導販毒集團的總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。

