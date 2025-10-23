基因編輯建功 英國科學家培育出抗豬瘟品種豬隻

蘇格蘭愛丁堡大學羅斯林研究所的科學家，利用基因編輯技術培育出對豬瘟具抗性的豬隻。（示意圖，美聯社檔案照）

英國「衛報」22日報導，蘇格蘭愛丁堡大學（University of Edinburgh）羅斯林研究所（Roslin Institute）的科學家，已經培育出對致命病毒性疾病具抗性的豬隻。這些經基因編輯的豬隻在接觸豬瘟（CSF）後仍保持健康。

豬瘟是1種具高度傳染性且常致命的疾病，會導致發燒、皮膚病變、抽搐、腹瀉，而且通常在15天內死亡。該病毒於1966年在英國被根除，但此後仍有多次爆發疫情，迄今仍對全球養豬業構成重大威脅。

請繼續往下閱讀...

英國動植物衛生局（APHA）哺乳病毒學副主管克魯克（Helen Crooke）指出，豬瘟對畜牧業和農民來說，都是毀滅性的災難，英國在25年前爆發的疫情即為明證。APHA負責進行此次豬隻試驗，「希望這項突破能夠增強畜牧業對該疾病的抵抗力。」

這項最新研究首度透過基因編輯技術展現抗病性，針對1個負責生成「DNAJC14」蛋白質的基因進行修改。此前的研究顯示，該蛋白質在瘟病毒科（pestiviruses，包括豬瘟病毒）進入細胞後的複製過程中，扮演關鍵角色。早期的細胞實驗發現，只要改變少數幾個DNA碼，即可阻止病毒複製。

在這項研究中，羅斯林研究所的科學家依據這些精確的DNA編碼修改，培育出1個新的豬品系。隨後，有4頭經基因編輯的豬與4頭未編輯的對照豬，在APHA的高防護設施中接受豬瘟病毒接種。

接種1週後，對照組豬隻出現明顯病徵，血液中病毒量極高。相較之下，基因編輯豬則完全健康，未見任何感染跡象。研究人員監測多代基因編輯豬，未觀察到健康或生育方面的負面影響。

這項研究成果已發表於「生物技術趨勢」（Trends in Biotechnology）期刊。

同一基因也參與感染牛隻與綿羊的瘟病毒複製過程，研究團隊目前正在研究相同基因編輯，是否也能賦予這些物種抗病性。

自1960年代以來，英國偶有疫情爆發，導致約7.5萬頭豬被撲殺。而在中國、俄羅斯及巴西等疾病流行的國家，豬瘟透過昂貴且勞力密集的疫苗計畫，以及國際貿易管制加以控制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法