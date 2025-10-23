高市內閣上路支持率71％ 創歷代第五高

高市內閣上路支持率71%。（法新社）

日本新首相高市早苗上台的內閣支持率高達7成以上，在歷代內閣上路首波民調中名列第5。日本讀賣新聞22日公布民調，高市內閣支持率達71%，日本共同社同時發表的民調，支持率也達64.4%，兩家媒體的調查結果，高市內閣的支持率均超過岸田內閣與石破內閣。

日本首位女首相高市早苗的內閣在21日正式上路，日媒也陸續公布首波民調。讀賣21日至22日進行的調查顯示，高市內閣支持率為71%，大幅領先去年石破內閣上路之際的34%和2021年岸田內閣則為56%，甚至比2006年安倍第一次內閣的70.3%還高。

讀賣報導指出，從1978年大平內閣以來，高市內閣的首波支持率名列歷代第5，排在2001年小泉純一郎87%、2009年鳩山由紀夫75%、2020年菅義偉74%和1993年細川護熙72%之後。

與前次相比，年輕族群與男性受訪者的支持明顯增加，帶動整體支持率上升。不支持率為18%（前次為54%）。

對高市的內閣和黨高層人事的整體安排，表示「肯定」的占56%，「不肯定」的為24%。

另外，共同通信社於21、22日的電話民調顯示，高市內閣的支持率為64.4%，超過石破內閣成立時的50.7%與岸田內閣成立時的55.7%。對於高市成為日本首位女性首相一事，認為這將促進女性社會參與與活躍的正面意見（包含「比較歡迎」與「非常歡迎」）達76.5%。

另外，高市內閣的不支持率為23.2%。關於自民黨與日本維新會組成聯合政權，表示「好」或「比較好」的比例占64.4%；而對公明黨退出與自民黨的執政聯盟，認為這項決定「值得肯定」的比例則達66.2%。

