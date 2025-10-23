看不下去！逾450全球猶太名人連署 籲制裁以色列

奧斯卡金像獎導演強納森葛雷瑟等超過450位知名猶太裔人士，連署發表公開信，呼籲制裁以色列。圖為在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦兒童。（路透檔案照）

世界各地的猶太裔知名人士聯名發表公開信，呼籲聯合國與各國領袖對以色列施加制裁，指控其在加薩走廊的軍事行動「令人無法容忍」，構成種族滅絕。

英國「衛報」22日獨家報導，這封公開信由超過450人連署，包括前以色列官員、奧斯卡獎得主、作家與知識分子，要求追究以色列在加薩走廊、約旦河西岸與東耶路撒冷的行動責任。

連署者在信中寫道：「我們沒有忘記，許多為保護人類生命而設立的法律、憲章與公約，正是為回應納粹大屠殺而制定的。這些保障卻被以色列一再踐踏。」

連署者包括前以色列國會議長柏格（Avraham Burg）、前以色列和平談判代表李維（Daniel Levy）、英國作家羅森（Michael Rosen）、加拿大作家克萊恩（Naomi Klein）、奧斯卡金像獎導演強納森葛雷瑟（Jonathan Glazer）、美國演員華萊士尚恩（Wallace Shawn）、艾美獎得主艾拉娜格雷澤（Ilana Glazer）與漢娜艾賓德（Hannah Einbinder），以及普立茲獎得主莫瑟（Benjamin Moser）等。

連署者敦促各國領袖遵守聯合國國際法院（ICJ）與國際刑事法院（ICC）的裁決，避免成為違反國際法的共犯，停止武器轉讓，實施有針對性的制裁，確保對加薩走廊提供足夠的人道援助，並拒絕將倡議和平與正義的人誣指為反猶主義。

信中寫道：「當愈來愈多證據顯示，以色列的行為將被認定符合種族滅絕的法律定義時，我們懷著無比悲痛低下頭來。」

報導指出，這封公開信是近年美國猶太社群與更廣泛民眾輿論急遽轉變的縮影。華盛頓郵報所做的民調顯示，61％的美國猶太人認為，以色列在加薩犯下戰爭罪，39％認為構成種族滅絕。

在整體美國公眾中，根據布魯金斯研究所的調查，45％認為以色列正在進行種族滅絕，而美國奎尼匹克大學（Quinnipiac University）8月的調查顯示，一半的美國選民持此看法，其中包括77％的民主黨人。

連署者寫道：「我們對巴勒斯坦人的聲援並非對猶太教的背叛，而是其實踐。當我們的智者教導說『毀滅一條生命就是毀滅一個世界』時，他們並未將巴勒斯坦人列為例外。在這次停火邁向結束佔領與種族隔離的道路之前，我們不會停下腳步。」

自2023年10月7日以來，加薩衛生部表示，至少有6.5萬名巴勒斯坦人喪命，超過16.7萬人受傷；聯合國估計，約90％人口在境內流離失所。

