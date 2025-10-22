為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    軍費開支與總理意見不合 立陶宛防長辭職走人

    2025/10/22 23:09 即時新聞／綜合報導
    立陶宛國防部長薩卡利埃內（見圖）與總理意見不合，請辭走人。（路透）

    立陶宛國防部長薩卡利埃內（見圖）與總理意見不合，請辭走人。（路透）

    立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）今（22日）宣布辭職，此前她與總理魯吉尼涅（Inga Ruginiene）在國防開支上意見不合，最後決定辭職走人，魯吉尼涅則在回應中指責，薩卡利埃內「缺乏合作意願」。

    《法新社》報導，薩卡利埃內在臉書發文說明辭職原因，她稱與同黨派的總理魯吉尼涅意見不合，兩人「在如何加強國防方面，有著截然不同的想法」。

    魯吉尼涅回應，薩卡利埃內的去職是「無法避免的」，並強調她無法忍受「在國防這般重要的領域，出現誤解與問題浮現的情況」。

    報導指出，兩人的爭端始於上週的一場會議，該場會議也邀請了一些國防分析人士出席，會後一些參與者透露，他們不再期望政府會信守將國內生產毛額（GDP）5%用於國防的承諾。

    不過魯吉尼涅在15日宣布，立陶宛2026年的預算確認會包含4.8億歐元（約合新台幣171億）的軍費支出，這個數字約佔立陶宛GDP的5.4%。

    波羅的海通訊社（BNS）今日援引魯吉尼涅的說法報導，立陶宛政府將努力確保國防預算持續增加，而在談話中，魯吉尼涅也公然指責薩卡利埃內「完全缺乏意願」與她合作。

