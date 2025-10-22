為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    防遭惡意濫用 SpaceX切斷緬甸詐騙園區2500台「星鏈」

    2025/10/22 22:53 國際新聞中心／綜合報導
    太空探索科技公司（SpaceX）22日宣布，已切斷緬甸詐騙園區逾2500台「星鏈」衛星通訊設備的連線。（美聯社檔案照）

    太空探索科技公司（SpaceX）22日宣布，已切斷緬甸詐騙園區逾2500台「星鏈」衛星通訊設備的連線。（美聯社檔案照）

    科技富豪馬斯克（Elon Musk）的「太空探索科技公司」（SpaceX）22日宣布，已切斷緬甸詐騙園區逾2500台「星鏈」（Starlink）衛星通訊設備的連線。

    英國廣播公司（BBC）報導，在緬甸和泰國邊境地區運作的詐騙園區超過30個，來自世界各地的人被販運至當地，被迫從事詐騙工作，這些犯罪活動每年獲利高達數百億美元。

    星鏈業務營運主管德瑞爾（Lauren Dreyer）宣布這項措施時表示，該公司僅在「極少數發現違規情況時」，才會採取行動。

    德瑞爾在社群平台X發文指出，太空探索科技公司在緬甸主動識別並停用超過2500台位於疑似詐騙中心附近的星鏈設備，「我們致力於確保服務持續成為良善力量，維繫全球信任：一方面連接未被連網的地區，另一方面偵測並防止惡意人士濫用。」

    此次停止星鏈服務的決定，緊隨緬甸軍方20日聲稱奪回其中一個最大詐騙園區「KK園區」之後。長期以來，維權人士警告，星鏈的衛星通訊技術使這些以中國犯罪集團為主的詐騙組織，得以在偏遠地區運作。

    法新社調查披露，詐騙園區的建物屋頂大量安裝星鏈天線，光是KK園區，建物屋頂就架有近80個星鏈衛星天線，顯示當地廣泛利用這套網路系統，設備則可從黑市取得，市場規模高達數十億美元。

