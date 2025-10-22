為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    莫迪與川普通話談貿易 印美尋求修復關係

    2025/10/22 23:21 中央社
    印度總理莫迪（左）2月間曾到白宮與美國總統川普會面。（路透檔案照）

    印度總理莫迪（左）2月間曾到白宮與美國總統川普會面。（路透檔案照）

    印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議進行談判。莫迪在社群平台貼文說，希望印美兩國能繼續為世界帶來希望之光。

    印美關係在今年8月急劇惡化，當時川普將印度銷美商品關稅提高至50％，並指控印度透過購買俄羅斯優惠原油資助莫斯科對烏克蘭的戰爭。

    川普昨天在白宮舉行的印度排燈節（Diwali）慶祝儀式上點燭時告訴記者，他已與莫迪通過電話。川普說：「我們談了貿易—也談了很多事情，但主要是貿易領域，他對此非常感興趣。」

    莫迪則在社群平台X上感謝川普來電，並表示希望「我們兩個偉大的民主國家能繼續為世界帶來希望之光」。

    儘管印美在川普第二任期初便率先啟動貿易談判，但印度至今尚未與美國達成正式貿易協議。

    川普還重申他在10月15日首次提出的說法，印度必須減少從俄羅斯購買原油；新德里對此尚未確認或否認政策調整。印度是全球最大的原油進口國之一，超過85％的石油需求依賴海外供應。傳統上依賴中東產油國的印度，自2022年起利用西方制裁措施限制莫斯科出口的機會，大量購買俄羅斯折扣原油。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播