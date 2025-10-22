莫迪與川普通話談貿易 印美尋求修復關係

印度總理莫迪（左）2月間曾到白宮與美國總統川普會面。（路透檔案照）

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天表示，他與美國總統川普進行了通話。印美兩國正在就一項有望修復緊張關係的協議進行談判。莫迪在社群平台貼文說，希望印美兩國能繼續為世界帶來希望之光。

印美關係在今年8月急劇惡化，當時川普將印度銷美商品關稅提高至50％，並指控印度透過購買俄羅斯優惠原油資助莫斯科對烏克蘭的戰爭。

川普昨天在白宮舉行的印度排燈節（Diwali）慶祝儀式上點燭時告訴記者，他已與莫迪通過電話。川普說：「我們談了貿易—也談了很多事情，但主要是貿易領域，他對此非常感興趣。」

Thank you, President Trump, for your phone call and warm Diwali greetings. On this festival of lights, may our two great democracies continue to illuminate the world with hope and stand united against terrorism in all its forms.@realDonaldTrump @POTUS — Narendra Modi （@narendramodi） October 22, 2025

莫迪則在社群平台X上感謝川普來電，並表示希望「我們兩個偉大的民主國家能繼續為世界帶來希望之光」。

儘管印美在川普第二任期初便率先啟動貿易談判，但印度至今尚未與美國達成正式貿易協議。

川普還重申他在10月15日首次提出的說法，印度必須減少從俄羅斯購買原油；新德里對此尚未確認或否認政策調整。印度是全球最大的原油進口國之一，超過85％的石油需求依賴海外供應。傳統上依賴中東產油國的印度，自2022年起利用西方制裁措施限制莫斯科出口的機會，大量購買俄羅斯折扣原油。

