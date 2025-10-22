為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    美富商淫魔案出現新加害人? 朱弗里回憶錄稱「知名總理」性侵她

    2025/10/22 22:40 編譯管淑平／綜合報導
    美國法院公開照片顯示，揭發艾普斯坦性犯罪的朱弗里（中）和英國安德魯王子（左）、及協助艾氏誘拐少女性侵遭定罪的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell，右）合照。（法新社檔案照）

    美國法院公開照片顯示，揭發艾普斯坦性犯罪的朱弗里（中）和英國安德魯王子（左）、及協助艾氏誘拐少女性侵遭定罪的麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell，右）合照。（法新社檔案照）

    美國已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案中，最著名的受害者朱弗里（Virginia Giuffre）過世後出版的回憶錄，21日上市，她在書中揭露，她曾被一名「知名總理」施暴和性侵，她也害怕，自己或許會「當性奴隸到死」。

    《美國有線電視新聞網》（CNN）21日報導，朱弗里在這本回憶錄中寫道，艾普斯坦和他的交友圈，「在我跟他們在一起的那些年，他們把我出借給有權有錢的人，我被經常性地使用和羞辱，有幾次被掐著、毆打流血」，「我以為我會當性奴隸到死」。

    該回憶錄的美國版中，朱弗里寫到，她18歲那年，被一名她曾在法律文件中以「知名總理」（well-known Prime Minister）指稱的男子性侵。她說，一次在艾普斯坦的小島上，艾氏「把我送去給一名男子，他比之前的任何人都還粗暴地性侵我」，「他一再掐著我，直到我失去意識」，「總理在傷害我時大笑，在我求他住手時變得更興奮」。

    書中說，她之後曾跪下，哭著求艾普斯坦，不要再把她送回那名男子那，「我不知道艾普斯坦是怕這名男子或者欠他人情，並不願意承諾，僅冷冷地說這名政治人物的殘暴『你有時會遇到』」。

    「總理」一詞僅出現在美國版，英國版的相關章節幾乎一模一樣，但是以「前部長（former minister）」指稱該名男子，目前尚不清楚兩版本差異的原因。

    CNN指出，這本回憶錄將升高大西洋兩岸，與艾普斯坦交友圈內富豪和有權勢者的性醜聞，也將再度讓被朱弗里指控性侵的英國安德魯王子，面臨外界新一波的檢視。安德魯王子已因捲入這起醜聞，放棄使用王室頭銜，但他堅持否認相關指控。

