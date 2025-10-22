為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    封鎖潟湖入口!中國在黃岩島設漂浮屏障 阻菲律賓船隻靠近

    2025/10/22 21:57 國際新聞中心／綜合報導
    圖為中國海警船上月在黃岩島周邊海域，向菲律賓公務船發射水砲。（法新社檔案照）

    圖為中國海警船上月在黃岩島周邊海域，向菲律賓公務船發射水砲。（法新社檔案照）

    衛星影像顯示，中國已在南海有爭議的黃岩島（Scarborough Shoal，菲律賓稱馬辛洛克灘）設置新的漂浮式屏障（floating barrier），顯然是針對菲律賓而來。

    香港「南華早報」22日報導，該屏障出現在由烏拉圭地理空間資訊公司Satellogic所取得的影像中，可見其封鎖黃岩島潟湖的入口。

    美國衛星數據應用程式SkyFi執行長暨共同創辦人費雪（Luke Fischer）透過社群媒體表示：「新的衛星影像顯示，中國在黃岩島口設置非法的漂浮式屏障。」

    目前仍不清楚該屏障的具體設置時間，但海事安全專家暨「海洋之光」（SeaLight）透明度計畫主任鮑爾（Ray Powell）表示，這張高解析度影像拍攝於10月8日。

    鮑爾指出，這並非中國首次在黃岩島設置漂浮式屏障，「這只是從太空拍到的1張特別清晰的影像，其明確意圖是限制外界進入潟湖。」

    去年2月，菲律賓海岸防衛隊便曾指稱，中國在黃岩島入口部署漂浮式屏障。當時，海防隊發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）表示，推測該屏障是針對菲律賓政府船隻而設置，「因為他們每次監控到我們在馬辛洛克灘附近活動時，就會安裝這類設施。」

    中國外交部與菲律賓海岸防衛隊均未對南早的詢問做出回應。

    黃岩島周邊的緊張情勢近期急遽升高，菲中2國的海警船及軍艦多次對峙。在最新一起事件中，北京聲稱驅離2架接近該島的菲律賓偵察機。前一天，馬尼拉則指其海巡機在例行飛行中，遭到中國直升機與殲-16戰鬥機侵擾。

    北京智庫「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）透過社群媒體表示，中國最新的設施，是對菲律賓近期挑釁行為的回應。該智庫在貼文中指出：「中國視黃岩島為其主權領土，擁有採取任何行動的權利。」

    菲律賓海岸防衛隊10月17日提供的圖片顯示，中國在黃岩島附近海域設置兩個浮標，以及不明結構物。（取自美國海軍協會新聞網站）

    菲律賓海岸防衛隊10月17日提供的圖片顯示，中國在黃岩島附近海域設置兩個浮標，以及不明結構物。（取自美國海軍協會新聞網站）

