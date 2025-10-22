香港首例屈公病死亡 77歲男曾赴中國

屈公病病媒蚊埃及斑蚊。（法新社檔案照）

香港（衛）生署（衛）生防護中心通報，一名77歲有慢性病史、且曾前往中國大陸的男子，今天因屈公病併發多個器官衰竭病逝。這是中國今年7月爆發屈公病疫情以來，香港官方通報的首名死亡病例。

根據香港政府今晚發布的新聞公報，香港（衛）生署（衛）生防護中心通報，今年累計通報42例屈公病確診病例，全部屬輸入病例。

通報說，其中，一名早前公布的77歲有慢性病史的男患者今天情況轉差病逝。他於10月13日由中國大陸回港，同一天出現發燒及關節痛，14日出現皮疹，到私家醫院求醫並入院接受治療，其後病情惡化被轉送律敦治醫院深切治療部。他的臨床診斷為屈公病併發多個器官衰竭。

香港（衛）生署（衛）生防護中心表示，由屈公病所引致的嚴重症狀及死亡十分罕見，死亡率少於千分之一，出現嚴重併發症大多與病人的自身健康情況有關。

通報提到，長者（特別是65歲以上）、幼童（特別是一歲以下的嬰兒）、懷孕婦女及長期病患者（例如患有高血壓、糖尿病、心臟病等人士）感染後，較大機會引起併發症，康復時間亦較長。

通報說，自2025年初至9月30日，全球40個國家/地區呈報了44萬5271例屈公病病例及155例相關死亡病例，分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。

這是中國7月在廣東佛山市通報第一例屈公病確診病例並爆發大規模本土疫情以來，官方首度通報死亡病例。

在最嚴重的廣東，屈公病疫情最近出現回溫趨勢。根據廣東省疾控局通報，10月12日至18日，廣東省新增報告2086例屈公病本土病例（含無症狀感染者），未報告重症和死亡病例。

