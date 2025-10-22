為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    太狂！美獨眼珠寶師砸6千萬 將2克拉鑽石鑲入義眼

    2025/10/22 22:58 即時新聞／綜合報導
    美國一名年輕珠寶設計師右眼失明後，斥資200萬美元（約新台幣6146萬元）打造鑲有2克拉天然鑽石的義眼。（本報合成，圖擷自@artificialeyesbyjohnimm/IG）

    美國一名年輕珠寶設計師右眼失明後，斥資200萬美元（約新台幣6146萬元）打造鑲有2克拉天然鑽石的義眼。（本報合成，圖擷自@artificialeyesbyjohnimm/IG）

    美國一名年輕珠寶設計師因病右眼失明後，決心將傷痛轉化為個人風格，斥資200萬美元（約新台幣6146萬元）打造一顆鑲有2克拉天然鑽石的義眼，成為全球最奢華的義眼之一。這顆「鑽石之眼」在網路上引發熱烈討論，網友直呼「根本是電影裡走出來的反派角色」。

    每日郵報》報導，美國一名年僅23歲的珠寶設計師瓊斯（Slater Jones）在義眼中鑲入一顆2克拉的天然鑽石，製作費用高達200萬美元（約新台幣6146萬元），極可能是全球最昂貴的義眼。負責製作義眼的專家伊姆（John Imm）表示，自己從業32年來已製作上萬顆義眼，這顆無論就材料或工藝而言都是最頂級的。他還笑說「你問為什麼不用3克拉？因為放不下」。

    瓊斯在17歲時因感染弓蟲症（toxoplasmosis）而逐漸失去右眼視力，歷經多次手術後被迫摘除眼球。作為珠寶業者，他決定將義眼打造成個人風格的象徵，特別選用真鑽作為虹膜。他表示「我失去了眼睛，卻也為我的人生帶來了全新的光芒」。這顆鑽石義眼在光線下閃閃發亮，瓊斯更在社群上自封為「Diamond Eye」，進一步強化個人品牌形象。

    瓊斯在IG分享這段過程後，立刻引發熱烈討論，網友紛紛留言讚嘆「看起來就像電影反派」、「這可能是我看過最硬派的義眼」、「我願意犧牲一隻眼也想擁有那樣的義眼」，也有不少人佩服他將人生挫折轉化為事業特色。不過也有網友擔憂他的安全問題，質疑隨身配戴價值百萬美元的鑽石出門，恐成為搶匪目標。

