川普促成以哈協議為何難讓俄烏停火？BBC：籌碼多寡有別

美國總統川普促成加薩戰爭停火，在斡旋俄羅斯與烏克蘭止戰時卻是一波三折。BBC分析，川普在應對以色列總理及阿拉伯國家時，手中握有更多籌碼，這點難以複製到俄烏戰爭上。

川普（Donald Trump）幾天前宣布兩週內將在匈牙利首都布達佩斯與普廷（Vladimir Putin）會面。當時他表示，與普廷進行了一次富有成效、旨在結束俄羅斯戰爭的通話。

但川普昨天卻說，他已擱置與普廷在布達佩斯舉行峰會的計畫，因為他不希望開一場「浪費時間」的會議。

川普促成以色列與統治加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）達成停火及釋放人質的協議，但在斡旋俄烏結束戰爭時卻是轉折不斷，上述普川峰會就是最新一例。

英國廣播公司（BBC）分析，讓美方談判團隊在加薩促成突破的有利條件，可能難以複製到持續近4年的俄烏戰爭上，因為川普調解俄烏戰事時的籌碼更少。

根據川普首席外交談判代表魏科夫（Steve Witkoff）的說法，促成以哈協議的關鍵在於以色列決定攻擊人在卡達的哈瑪斯談判代表，此舉激怒美國的阿拉伯盟邦，也讓川普獲得施壓以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）達成協議的籌碼。

而且川普從第一個任期起便力挺以色列，包括決定將美國大使館遷至耶路撒冷、調整美國針對約旦河西岸（West Bank）以色列屯墾區合法性的立場，乃至近期支持以色列對伊朗採取軍事行動，都讓川普握有優勢。

根據BBC，其實對以色列人來說，川普比尼坦雅胡更受歡迎，這也讓他對尼坦雅胡有獨特的影響力。再加上川普與中東主要阿拉伯國家的政治及經濟關係，他在進行外交斡旋時可謂握有充足籌碼來力推協議。

相較之下，在俄烏戰爭上，川普的籌碼就少得多。過去9個月來，他一會兒嘗試以強硬手段對付普廷，一會兒又施壓烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），但看起來成效都有限。

川普曾揚言對俄羅斯能源出口施加新制裁、提供新型長程武器給烏克蘭，但他也承認此舉可能擾亂全球經濟、讓戰事進一步惡化。川普亦曾公開斥責澤倫斯基、暫停與烏克蘭的情報共享及扣留軍援，卻又在歐洲盟邦憂心烏克蘭崩潰恐波及整個區域的壓力下收手。

川普時常自詡擅長談判達成協議，但他與普廷、澤倫斯基的多次面會，似乎都未能讓戰事往結束邁進。

在最近短短數日內，川普曾琢磨向烏克蘭運送戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈、計劃在布達佩斯與普廷會面，甚至私下施壓澤倫斯基讓渡整個頓巴斯地區（Donbas），包括俄軍至今未能攻下的區域。最終川普選擇呼籲雙方在目前戰線實現停火，但俄羅斯拒絕接受。

去年競選總統期間，川普曾宣稱自己可在數小時內讓烏克蘭戰爭劃下句點，如今他已放棄這個承諾，坦言終結戰事比他預想的更困難。

BBC指出，這也是川普少見承認自己力量有限，同時反映出當交戰雙方都不願意且無法承擔放棄戰鬥的後果時，要建立和平架構有多困難。

