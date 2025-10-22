為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中國擴大稀土管制 美貿易代表承認華府過去「這件事」做錯了

    2025/10/22 23:07 即時新聞／綜合報導
    美國貿易代表葛里爾。（彭博）

    美國貿易代表葛里爾。（彭博）

    中國本月宣布擴大稀土及相關技術的出口管制，表面上宣稱是為了保護國家安全，實則報復美國對中採取的半導體、AI等關鍵技術限制，讓美中貿易戰進一步升級。面對中國企圖用稀土掐喉，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天（22日）忍不住慨歎，過去美國讓中國取得一部分稀土相關技術，現在回頭看真的錯了。

    白宮官方X帳號台灣時間22日晚間9點多PO出葛里爾接受《福斯新聞》（Fox News）專訪片段，葛里爾談到中國全面管制稀土時，忍不住慨歎：「稀土的相關技術，其實早在60年前就由美國率先研發，但後來中國透過技術轉移取得一部分技術。現在回頭來看，這明顯是個錯誤……。」

    葛里爾說，中國現在祭出稀土出口管制措施，美方當然會想辦法分散風險，並積極開發其他來源，減少對中國的依賴，「中國不斷拋出各種漂亮的說法，想辦法要合理化自己的行為，但沒有人會上當。不只是美國，連歐盟、日本、澳洲也都已經受不了了！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播