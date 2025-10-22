中國擴大稀土管制 美貿易代表承認華府過去「這件事」做錯了

美國貿易代表葛里爾。（彭博）

中國本月宣布擴大稀土及相關技術的出口管制，表面上宣稱是為了保護國家安全，實則報復美國對中採取的半導體、AI等關鍵技術限制，讓美中貿易戰進一步升級。面對中國企圖用稀土掐喉，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今天（22日）忍不住慨歎，過去美國讓中國取得一部分稀土相關技術，現在回頭看真的錯了。

白宮官方X帳號台灣時間22日晚間9點多PO出葛里爾接受《福斯新聞》（Fox News）專訪片段，葛里爾談到中國全面管制稀土時，忍不住慨歎：「稀土的相關技術，其實早在60年前就由美國率先研發，但後來中國透過技術轉移取得一部分技術。現在回頭來看，這明顯是個錯誤……。」

請繼續往下閱讀...

葛里爾說，中國現在祭出稀土出口管制措施，美方當然會想辦法分散風險，並積極開發其他來源，減少對中國的依賴，「中國不斷拋出各種漂亮的說法，想辦法要合理化自己的行為，但沒有人會上當。不只是美國，連歐盟、日本、澳洲也都已經受不了了！」

.@USTradeRep: Past Administrations allowed China to take advantage of U.S. technology that pioneered rare earth extraction — and now, China is coercing us and the rest of the world. We aren't backing down. pic.twitter.com/00fB87DogJ — Rapid Response 47 （@RapidResponse47） October 22, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法