為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    強化情監偵能力 美軍2026印太「大規模實驗」部署數百高空氣球

    2025/10/22 21:26 國際新聞中心／綜合報導
    以色列陸軍利用在黎巴嫩南部上空部署的監控氣球，監視真主黨民兵動態。（路透檔案照）

    以色列陸軍利用在黎巴嫩南部上空部署的監控氣球，監視真主黨民兵動態。（路透檔案照）

    美國網路媒體「Axios」22日報導，美國陸軍計畫於明年在印度─太平洋地區，進行一場名為「大規模實驗」的演練，內容將動用數百個氣球、太陽能滑翔機及其他高海拔飛行載具，於平流層進行長時間滯空部署，旨在驗證其於戰場監視與干擾敵方目標的實戰效益，以低成本提升軍事偵察能力。

    儘管這些高空平台外觀看似原始，但它們卻能在不顯著增加預算的情況下，提供關鍵的戰場情報、監控與偵察（ISR）能力。同時，大量部署此類平台可混淆敵方目標鎖定系統，提升美軍在作戰環境中的生存與作戰韌性。

    美國陸軍副參謀長辦公室戰略與轉型主任伊凡斯（Andrew Evans）向Axios透露：「我們將展示如何近乎同時地部署數百項此類能力。」他指出，過去美軍僅零星測試少量高空氣球的做法是錯誤的，「我們相信，若能結合規模與數量，將能真正實現平流層的作戰化運用。」

    這項計畫已引起北美航空太空防禦司令部（NORAD）的高度興趣。近期，NORAD才剛偵測並追蹤了多架靠近阿拉斯加的俄羅斯軍機。

    早在今年4月初，美國陸軍便宣布簽署一項為期10年的合約，用於維護與升級其現有的繫留氣球（aerostat）陣列系統，合約總值最高可達42億美元。當時陸軍情報、電子作戰與感測器專案執行辦公室發言人波拉切克（Brandon Pollachek）表示：「氣球是最早投入空中作戰的情報、監控與偵察工具之一。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播