強化情監偵能力 美軍2026印太「大規模實驗」部署數百高空氣球

美國網路媒體「Axios」22日報導，美國陸軍計畫於明年在印度─太平洋地區，進行一場名為「大規模實驗」的演練，內容將動用數百個氣球、太陽能滑翔機及其他高海拔飛行載具，於平流層進行長時間滯空部署，旨在驗證其於戰場監視與干擾敵方目標的實戰效益，以低成本提升軍事偵察能力。

儘管這些高空平台外觀看似原始，但它們卻能在不顯著增加預算的情況下，提供關鍵的戰場情報、監控與偵察（ISR）能力。同時，大量部署此類平台可混淆敵方目標鎖定系統，提升美軍在作戰環境中的生存與作戰韌性。

美國陸軍副參謀長辦公室戰略與轉型主任伊凡斯（Andrew Evans）向Axios透露：「我們將展示如何近乎同時地部署數百項此類能力。」他指出，過去美軍僅零星測試少量高空氣球的做法是錯誤的，「我們相信，若能結合規模與數量，將能真正實現平流層的作戰化運用。」

這項計畫已引起北美航空太空防禦司令部（NORAD）的高度興趣。近期，NORAD才剛偵測並追蹤了多架靠近阿拉斯加的俄羅斯軍機。

早在今年4月初，美國陸軍便宣布簽署一項為期10年的合約，用於維護與升級其現有的繫留氣球（aerostat）陣列系統，合約總值最高可達42億美元。當時陸軍情報、電子作戰與感測器專案執行辦公室發言人波拉切克（Brandon Pollachek）表示：「氣球是最早投入空中作戰的情報、監控與偵察工具之一。」

