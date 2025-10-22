否認「雙普二會」告吹 俄方稱仍在籌備

美國總統川普（左）與俄羅斯總統普廷（右）今年8月曾在阿拉斯加見面。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）週二（21日）說，他與俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）的「雙普二會」可能會取消，因為他不想「浪費時間」，俄羅斯官員今（22）日回應，俄方仍在為峰會做準備，只是日期還沒有定案，而普廷也跟川普一樣，不喜歡浪費時間。

川普上週與普廷通電話之後，對外宣布兩人將在匈牙利首都布達佩斯（Budapest）會面，商討如何處理俄烏戰爭議題；但川普昨日改口說，他不想開一場「浪費時間」的會議，一名白宮高階官員也透露，近期並沒有「雙普二會」的相關安排。

《路透》報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）今日指出，雙普二會的日期尚未決定，並且在舉辦峰會之前，需要花時間仔細準備，而關於川普不願浪費時間的說法，佩斯科夫回應：「沒有人想浪費時間，不管是川普總統還是普廷總統。」

俄羅斯外交副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則說，俄方持續在為峰會做準備，他沒「看到任何重大阻礙」；匈牙利總理奧班（Viktor Orban）也表示，匈牙利對於峰會的準備工作仍在繼續。

