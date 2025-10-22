為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    與性犯罪富豪艾普斯坦關係密切 美國會安排柯林頓作證

    2025/10/22 19:06 編譯管淑平／綜合報導
    美國前總統柯林頓。（美聯社檔案照）

    美國國會聯邦眾議院委員會調查已故富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案，21日表示，相關證詞和文件顯示，前總統柯林頓（Bill Clinton）與艾普斯坦的關係密切，因此正在安排柯林頓赴國會作證。

    《路透》報導，眾院監督暨政府改革委員會主席、共和黨議員柯默（James Comer）21日表示，「公開報導、倖存者證詞和官方文件顯示，柯林頓和艾普斯坦的關係，遠比總統川普還密切」，因此正在安排閉門聽證會，「我們正安排前總統柯林頓作證」。柯林頓的代表尚未回應此事。

    監督暨政府改革委員會一直在調查聯邦政府處理艾普斯坦案作為，並公布了上萬頁的文件，包含艾普斯坦遺產檔案。柯默說，「我們目前為止蒐集的證據並未在任何方面牽涉川普」。眾院議長強生（Mike Johnson）指出，委員會對艾普斯坦案的調查，並不受美國政府停擺影響。

    該委員會的民主黨議員數月前曾公開一封，據稱為2003年川普寫給艾普斯坦的生日賀卡，賀卡標註的日期是在對艾普斯坦性犯罪的指控，被首次公開的前3年。白宮已否認該賀卡的真實性。

