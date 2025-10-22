撿到寶！全職媽買二手面具 竟是稀有版爽賺2萬

美國加州一位全職媽媽隨手買下舊面具，竟是恐怖電影《驚聲尖叫》使用的稀有原版，讓她一夜賺進672美元（約新台幣2萬元）。（本報合成，圖擷自@curatedbycarey/IG）

萬聖節將至，美國加州一位全職媽媽在二手店，隨手買下的一個舊面具，竟意外讓她一夜賺進672美元（約新台幣2萬元）。原來她以5美元（約新台幣153元）購入的這款鬼臉面具，其實是經典恐怖電影《驚聲尖叫》中使用的稀有原版，消息曝光後，不少網友直呼她「撿到寶」！

《紐約郵報》報導，加州一名媽媽凱爾（Brittany Care）日前在當地一家二手店的萬聖節專區，以5美元（約新台幣153元）購入一個外觀看起來有些老舊的鬼臉面具。她起初並未特別留意，直到注意面具上印有「Fun World」認證標誌，進一步查詢才驚覺這是1990年代電影《驚聲尖叫》中出現的「Ghostface」面具，是極具收藏價值的稀有原版。

隨後，凱爾將這款面具放上eBay競標，希望讓真正喜愛的人收藏。沒想到開標僅短短30分鐘，價格就飆升至405美元（約新台幣1萬2千元），隔天更是突破500美元（約新台幣1萬5千元），最終以780美元（約新台幣2萬4千元）成交。扣除平台手續費後，凱爾淨賺672美元（約新台幣2萬元），讓她興奮直呼「這是我用5美元買到的驚喜」！

凱爾在IG分享這段挖寶經歷後，許多網友驚呼她「好運爆棚」。她也坦言，曾聽說這類老面具有不錯的收藏價值，但沒想過自己真的能撿到寶。而根據Google Trends數據顯示，Ghostface面具近年搜尋熱度明顯上升，社群平台甚至出現「Ghostface挑戰」風潮，不少情侶戴著面具拍攝搞笑短片，讓這款恐怖面具再度成為熱門話題。

