台灣非賣品！美前國安官員警告川普 別拿台灣換貿易協議

中華民國國旗在台北街頭飄揚。美國前國安官員近日投書警告，川普總統不應在即將到來的「川習會」上，為換取貿易協議而出賣台灣的主權與安全。（路透社檔案照）

美國前國家安全委員會台灣事務主任朴雄（Marvin Park）等人，22日在權威期刊《外交事務》（Foreign Affairs）發表重磅投書，標題直言《台灣非賣品》（Taiwan Is Not for Sale），公開警告川普總統在即將到來的「川習會」中，切勿為了取得貿易協議而在台灣問題上對中國讓步，強調任何此類交易都將是「嚴重的錯誤」。

警告「壞協議」風險 北京恐誘美反台獨

剛於今年卸任白宮核心職位的朴雄，曾任美國在台協會（AIT）海軍武官長達三年，對台海情勢有第一手了解。他與外交關係協會學者薩克斯（David Sacks）在文章中指出，中國領導人習近平很可能利用談判，誘使川普在台灣議題上做出讓步，例如要求美國公開反對台灣獨立、停止支持台灣參與國際組織，甚至限制對台軍售，以此換取中國在貿易與投資上的「誘人承諾」。

作者警告，一旦華府接受此類交易，哪怕只是微調其長期以來在台灣主權議題上的中立立場，都將嚴重破壞區域穩定。北京會將此舉塑造成對台灣現任政府的「不信任投票」，並藉此宣傳「美國不可靠」的論述，迫使台北而非北京，去為降低台海緊張局勢做出讓步，最終只會助長中國的侵略行為。

文章反向建議，川普政府應利用自身籌碼，主動設定議程，與北京達成一份能確保台灣安全的「好協議」。其核心目標應是採取漸進式步驟，將台海局勢恢復至2022年美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台前的穩定狀態。

具體措施包括：華府應施壓北京，要求其將軍艦、海警船撤出台灣鄰近水域，降低在台灣周邊的軍演頻率與規模，並停止穿越台海中線的挑釁行為。作為交換，美國也可提議將近期部署至菲律賓的「堤豐」（Typhon）飛彈系統等遠程武器，撤離中國的直接周邊地區。文章甚至建議，雙方可探討在台灣周邊設立一個事實上的「緩衝區」（buffer zone），以降低誤判升級的風險。

直指北京為亂源 駁斥「台美挑釁論」

文章也強烈駁斥了北京方面長期宣稱「台海不穩是因台美挑釁」的說法。作者明確指出，事實上，正是中國日益加劇的軍事與政治侵略，才點燃了區域緊張。文章歷數北京近年來的行徑，包括空前的平時軍事擴張、頻繁的軍機艦擾台、意圖將台海內海化，以及透過挖角邦交國、經濟制裁與網路攻擊等非軍事手段，全面孤立與脅迫台灣。

