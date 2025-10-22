小心「無中生有」！歐洲研究：新聞事件AI答錯率達5成

歐洲公共媒體進行一場實測，詢問ChatGPT等4個主要AI助理模型有關新聞事件的問題，結果有大約一半答錯。（法新社檔案照）

人工智慧（AI）技術正在全球改寫許多產業面貌，包括新聞業。歐洲公共媒體進行一場實測，詢問ChatGPT等4個主要AI助理模型有關新聞事件的問題，結果有大約一半答錯，包括把新聞事件與諷刺內容混淆，以及無中生有，杜撰事件。

法新社21日報導，歐洲廣播聯盟（European Broadcasting Union）21日公布這份大型研究指出，不分語言或來源國，主流AI助理如ChatGPT、Copilot、Gemini和Perplexity對新聞事件的回答，45%出現「至少一項重大問題」；約5分之1的回答「含有嚴重失準問題，包括憑空捏造細節，以及資訊過時」。

這項測試由18個以歐洲居多數的國家、共22家公共媒體參與，在5月底到6月初，向前述AI機器人提出相同問題，回收約3000則回應。這4款系統中，「Gemini表現最差，76%的回應有重大瑕疵」，是其他3個系統的2倍多，主要與引用資訊表現不佳有關。

提供過時資訊是測試中AI常見的通病。例如詢問「現任教宗是誰」，芬蘭國家廣播公司（Yle）測試ChatGPT，和荷蘭廣播基金會（NOS）、荷蘭公共廣播（NPO）測試Copilot和Gemini，得到的回答都是「方濟各」（Pope Francis），但是測試當時方濟各已過世，由良十四世（Leo XIV）接任。

法國廣播電台（Radio France）詢問有關美國富豪馬斯克（Elon Musk）在美國總統川普1月就職慶典，疑似行納粹禮的傳聞，Gemini顯然把一篇喜劇演員的諷刺，信以為真，回答「他的右臂勃起」。

歐洲廣播聯盟副秘書長坦德（Jean Philip De Tender）和英國廣播公司（BBC）AI主管阿契爾（Pete Archer）表示：「AI助理目前還不是獲取和瀏覽新聞的可靠方式」。

儘管如此，AI機器人愈加被用來取得資訊、尤其是年輕人。根據路透新聞學研究所（Reuters Institute）6月發表的一份全球報告，25歲以下族群中，15%的人每週使用AI助理取得新聞摘要。

