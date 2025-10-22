世紀破冰！英國王查爾斯將與教宗共禱 終結500年宗教對立

英國王室歷史性一步，查爾斯三世（左）將成5世紀來首位與天主教教宗共禱君主。右圖為現任教宗良十四世。（路透資料照）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）本週將出訪梵蒂岡，並與天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）進行一場歷史性的共同祈禱。此舉將是自16世紀、長達500年前英國脫離羅馬天主教廷以來，首位身兼英國國教（Church of England）最高領袖的英國君主，公開與羅馬天主教教宗一同進行宗教儀式，象徵兩大教會的歷史性和解邁入新里程碑。

法新社報導，這場和解之所以意義重大，源於5世紀前的一場王室婚姻危機。1530年代，時任英國國王亨利八世（Henry VIII）因妻子、西班牙公主凱瑟琳（Catherine of Aragon）未能產下男性繼承人，向當時的教宗請求宣告婚姻無效，但遭到拒絕。亨利八世一怒之下，宣布脫離羅馬天主教廷的管轄，自立為英國國教的最高領袖，從此開啟了兩大教會長達數世紀的隔閡與對立。

請繼續往下閱讀...

牛津布魯克斯大學神學教授吉布森（William Gibson）指出，從1536年到1914年，英國與教廷之間甚至沒有任何正式外交關係，直到1982年才將代表團升格為大使館。

西斯汀教堂共禱 主題聚焦環保

根據白金漢宮發布的行程，查爾斯三世與良十四世的共同祈禱儀式，將於23日在梵蒂岡的西斯汀教堂（Sistine Chapel）舉行。儀式的主題將聚焦於查爾斯畢生致力的環保與保育事業。這場儀式將融合天主教與英國國教的傳統，西斯汀教堂的唱詩班，將與英國溫莎城堡聖喬治禮拜堂的唱詩班共同獻唱。

除了共同祈禱，此行還充滿了象徵和解的安排。查爾斯三世將在羅馬的城外聖保祿大殿，被正式授予「皇家修士」（Royal Confrater）的榮譽頭銜，白金漢宮形容此舉象徵著兩個教派間的「精神共融」。一座專為查爾斯三世設計的座椅也將被安裝在該大殿中，供未來英國君主使用。

然而，此次歷史性的出訪，也正值英國王室因安德魯王子（Prince Andrew）性醜聞案而焦頭爛額之際。在已故指控者朱弗里（Virginia Giuffre）的回憶錄出版後，安德魯王子已在上週宣布放棄其約克公爵頭銜。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法