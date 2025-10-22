民主黨批川普拆東廂「如摧毀民主」 白宮反擊「小題大作」

白宮拆除東廂部份結構，將打造宴會廳。（彭博）

美國川普政府為了在白宮興建宴會廳，20日開始拆除東廂部份結構，面對外界批評拆除具有悠久歷史的白宮建築物，川普21日不以為意地說，現場施工的聲音「是悅耳的聲音」。

川普21日在白宮與共和黨籍聯邦參議員共進午餐，背景傳來機具在東廂進行拆除作業的聲音。川普意有所指地說，「你們大概聽到了後面傳來那美妙的聲音，聽到了嗎？那是悅耳的聲音，我愛那聲音」，「我們正在打造一間世界級的宴會廳」。

請繼續往下閱讀...

東廂包括第一夫人辦公室，曾在此辦公的前第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton），和其他民主黨人，批評川普不尊重總統官邸。希拉蕊21日在社群媒體發文，向民眾表示，「這不是他的房子，是你們的房子，而他正在摧毀它」。

夏威夷州聯邦參議員廣野慶子（Mazie Hirono）發文，指拆除白宮東廂「十足象徵了川普對民主制度的所做所為」、「他謊稱在保護它，然後就在你們眼前摧毀它」。資深參議員華倫（Elizabeth Warren）也加入批評行列，表示在美國人面對生活成本「飆升」之際，「川普聽不見你們的聲音，因為為了打造全新大宴會廳而拆除白宮一側的推土機聲音太吵」。

宴會廳工程預計2億5000萬美元（約77億台幣），川普21日表示，這項工程不會花納稅人一毛錢，「我會付錢」。除了一部份經費由川普自己出資，其餘由私人和企業捐款；白宮尚未公布捐款名單與金額。上週他曾以晚宴款待捐款者，數名美國數一數二的科技公司高層出席。白宮反擊批評聲音，稱這是不理性左派和其「假新聞聯盟」又一次製造憤怒，對川普私人出資、為白宮增添一座宴會廳的願景「小題大作」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法