高市躍居日本首位女首相 政壇女性玻璃天花板仍在

法新社22日報導，日本地方議會女議員雖樂見自民黨女總裁高市早苗成為日本首位女首相，但直言高市榮登大位只是象徵性勝利，難以改變由男性主導的政界，也無法扭轉女性應該先家庭後事業此一根深蒂固的傳統觀念。

27歲的佐佐木真琴返回故鄉岩手縣宮古市從政，盼能改變地方政壇；但她一回到老家，外界關注的卻是她何時結婚。佐佐木被鄉親父老逼婚，被警告「這麼拼命工作就結不了婚」或「不生孩子就不是負責任成年人」。佐佐木說：「這太嚇人了」。

在日本，性別角色劃分嚴明，女性就算要工作，也被理所當然要求得照顧好家庭，以致日本政壇各層級、媒體與商業的女性佔比甚低。

佐佐木去年投身地方選舉，躋身宮古市市議會22名議員之一。她直言，除非減少像是性別差距、依性別分攤家務或護理工作等的較大社會結構，日本從政女性人數不會增加。

高市視英國首位女首相柴契爾夫人為偶像，並曾誓言將籌組1個女性較多的「北歐式」內閣；但根據她21日公布的新內閣名單，高市內閣僅2名女性，人數與前朝無異。

無論是縣知事還是市長，佐佐木所在的岩手縣從沒出過女性政治領袖；就連在宮古市市議會，22名議員中也只有3名女性，凸顯出日本性別差距問題的嚴重性。根據今年「世界經濟論壇」（World Economic Forum）的《全球性別差距報告》（Global Gender Gap Report）中，日本在148國中排名118。

三重縣鳥羽市女市議員五十嵐千尋有2個分別年僅2歲與3歲的孩子，她總是憂心如何兼顧問政與育兒。儘管有丈夫與公婆的鼎力支持，但37歲的五十嵐說，孩子出事母親就得出面的觀念依然根深蒂固。

五十嵐起初並不希望高市出任首相，因為高市的政策偏保守，像是反對同婚、力挺夫妻同姓，以及認同僅限男性的皇室繼承權。儘管如此，五十嵐說，高市的強悍同樣頗具吸引力...「她必定拚了老命才能達到如此地位」。

身為鳥羽市議會13名議員中唯二的女性，五十嵐所在地區的政治人物，通常來自公務員、公司高層或其他地方名人，「而且都是男的。」

34歲的單親媽媽津森英里花是東京附近的神奈川縣厚木市市議會議員，她透露在競選時曾被告知應盡避談家庭情況，甚至只因戴著垂墜式耳環而被斥為不適合參選。津森直言，高市出任首相只是「象徵性勝利」，但隨著女性候選人數量的增加，情況正在改變中，最終「勢必會有更多女性政治人物」。

官方數據顯示，日本國會眾議院女性候選人的佔比，已從2005年的13%、2017年的近18%，一路升至2024年的逾23%。

