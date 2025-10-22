騙很大！ 蘇格蘭女拿玩具嬰假冒新生兒 連孩子爸都上當

蘇格蘭1位女子假冒懷孕，甚至拿矽膠娃娃來假裝是自己生的寶寶，騙過眾多親友。（圖擷取自臉書社團「Kira Cousins Discussion」）

扮家家酒遊戲中，小男孩小女孩會拿著玩具嬰兒假裝自己是爸爸媽媽，沒想到蘇格蘭有位22歲的女子卡森斯（Kira Cousins），不僅偽造了整個懷孕過程，欺騙身旁親友與網友，甚至拿矽膠娃娃充當她的寶寶，直到這起惡作劇被揭露，她才在社群平台上道歉。

綜合媒體報導，卡森斯欺騙了她的朋友及她聲稱是孩子父親的男子，讓他們相信她真的懷孕了，這行為在網路上迅速走紅。卡森斯透過不斷隆起的假體讓人們對她的「懷孕之旅」產生興趣，並舉辦一場性別揭曉派對，上傳超音波照片，聲稱初步檢查孩子有心臟缺陷，最後甚至說她獨自生下孩子。

惡作劇被揭穿後，卡森斯在社群平台上直播道歉，但她補充「這玩具嬰兒可以動」，可以捏捏它的臉、手臂、腿，也可以餵它喝奶，它也會排泄，所以當沒有人靠近它的時候，它確實看起來很逼真，沒有人會想到她的「寶寶」只是一隻玩具娃娃。

其實卡森斯的朋友在前幾天拍影片就有發現這個寶寶不會哭，卡森斯也拒絕任何人觸碰寶寶，就有些人開始產生懷疑。直到卡森斯的媽媽在卡森斯的臥室發現這個寶寶只是玩具娃娃時，這場惡作劇才終於被戳破。嬰兒的父親也一度以為是自己六天大的嬰兒，沒想到實際上是一個洋娃娃。

關於這場惡作劇，甚至有傳言說Netflix要為此拍一部紀錄片，然而社群媒體上流傳的宣傳照是AI生成的。當事人的IG，如今已刪文。

