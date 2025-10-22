羅浮宮遭竊珠寶現蹤? 淪落中國電商賤價拍賣 這件只要69元！

羅浮宮19日發生驚天竊案。（法新社）

法國巴黎羅浮宮（Louvre Museum）19日發生竊盜案，4名竊賊假扮工人偷走9件曾屬法蘭西帝國拿破崙皇室和法蘭西王國的無價珠寶，目前該竊盜團犯嫌尚未落網，尚有8件被偷珠寶下落不明。不過這起驚天竊案發生後沒多久，以「山寨」聞名天下的中國，竟傳出多個電商平台出現被盜珠寶，引發外界熱議！

法國政府20日對外公布羅浮宮失竊珠寶清單，包括拿破崙一世（Napoléon Bonaparte）第2位妻子瑪麗．路易莎皇后（Empress Marie-Louise）的祖母綠寶石項鍊和耳環；拿破崙三世妻子、法蘭西帝國末代皇后尤金妮皇后（Empress Eugénie）的聖物匣式胸針、冠冕和著名的大襟花胸針；法國國王路易-菲利普一世（Louis-Philippe I）妻子瑪麗．艾蜜莉皇后（Queen Marie-Amélie）和拿破崙繼女奧坦絲王后（Queen Hortense）的藍寶石冠冕、項鍊、耳環。

請繼續往下閱讀...

另外，竊賊曾試圖盜走尤金妮皇后的黃冠，但該皇冠事後在羅浮宮外被尋獲，應為竊賊在逃跑過程中遺落，據報已損壞。這頂華麗的黃金皇冠鑲有1354顆鑽石和56顆祖母綠寶石。目前竊盜團或尚未落網，總價值估計高達8800萬歐元（約新台幣31億元）的8件珠寶也下落不明，國際刑警組織（ICPO）已將失竊珠寶列入「失竊藝術品資料庫」協尋。

不過近日在中國多個電商平台或二手交易網，竟然出現被盜珠寶同款商品，號稱「盧浮宮（羅浮宮）正品，保存完好」，商品包含尤金妮后冠、路易莎皇后祖母綠寶石項鍊、艾蜜莉皇后藍寶石冠冕等，商品圖甚至是一個打扮成蒙面竊賊的人舉著竊物拍形象照，惡趣味十足，商品價格在人民幣99萬到9999萬元（約新台幣427萬至4.3億）不等。

這些商品曝光後隨即引發中網熱議，有人實測去私訊賣家，有的賣家用不明所以的英文回覆「imsellingmygoods，doyouneedmyChinesefriend（應想表達i'm selling my goods , do you need？ my Chinesefriend）」，有的則搞笑回覆「盜亦有道，有點燙手，挑了」，還有人承認就是在「玩抽象（指以荒誕言行娛樂眾人的行為）」。

上述提到的商品惡搞成分高，不過也有真的想賺錢的業者趁著這波話題，推出尤金妮皇后同款大襟花胸針，售價落在1000元至3000元人民幣（約新台幣4300元至13000元），商品介紹坦承是「復刻」，以水鑽為主要材質，下訂後15天內就發貨。此外還有路易莎皇后祖母綠寶石項鍊也現蹤，售價甚至只有16元人民幣（約69元新台幣）！

羅浮宮被偷珠寶下落不明，中國多個電商出現號稱正品的竊物。（圖翻攝自微博）

羅浮宮被偷珠寶下落不明，中國多個電商竟出現號稱正品的竊物。（圖翻攝自微博）

有中國業者坦承是「復刻」羅浮宮被竊珠寶，推出商品想賺一波。（圖翻攝自微博）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法