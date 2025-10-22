白俄羅斯「走私氣球」不斷入侵 立陶宛首都機場被迫關閉影響4千人

立陶宛近期不斷發現來自白俄羅斯的香菸走私氣球入侵。（美聯社）

歐洲近來接連傳出空域干擾事件，繼哥本哈根、慕尼黑等地接連遭無人機與氣球侵擾後，立陶宛首都維爾紐斯機場昨（21）日晚間也因「走私氣球」滿天飛，迫使航班暫時停飛，影響超過4千名旅客。

綜合外媒報導，立陶宛國家危機管理中心（NCMC）說，當晚數十顆裝載香菸的走私氣球自白俄羅斯飄入立陶宛領空，為安全起見，民航局緊急關閉維爾紐斯機場，直到氣球群離開空域後才恢復運作。這次事件共影響約30個航班、4千多名旅客。當局呼籲乘客密切留意機場公告。

請繼續往下閱讀...

立陶宛總統首席顧問馬圖利奧尼斯（Deividas Matulionis）直言，若白俄羅斯持續放飛此類走私氣球，政府不排除「長期關閉邊界」的選項。立陶宛將採取更強硬外交立場，必要時封鎖邊境，以確保國家安全。國家安全委員會今（22）日也召開緊急會議，研擬強化監控與防空應對機制。

根據立陶宛國家邊境管理中心資料，今年已攔截487批從白俄羅斯發射的香菸氣球，拘留87名涉案人士，幾乎是去年同期兩倍。另查獲45架以無人機運送香菸的案件，累計逾77萬包非法菸品試圖越境。

立陶宛反走私委員會分析，白俄羅斯與歐盟間香菸價格差異高達數倍，請白俄羅斯成為非法菸品流入歐洲的關鍵中轉站，並警告這股「空中走私潮」恐持續升溫。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法