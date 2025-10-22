為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    不只劈腿河北彩伽？《文春》加碼爆料︰高橋藍還認識其他AV女優

    2025/10/22 18:57 即時新聞／綜合報導
    24歲排球國手高橋藍，今（22）日被著名《週刊文春》爆料，疑似與女網紅交往期間，還私約AV女優開房過夜。（圖擷取自@Ran_volley0902 社群平台「X」）

    24歲排球國手高橋藍，今（22）日被著名《週刊文春》爆料，疑似與女網紅交往期間，還私約AV女優開房過夜。（圖擷取自@Ran_volley0902 社群平台「X」）

    被日媒封為新一代「排球王子」（バレー界のプリンス）的24歲排球國手高橋藍，今（22）日被著名《週刊文春》爆料，疑似一邊與甜美辣妹系女網紅uka.交往，一邊私約「AV天后」河北彩伽（舊名：河北彩花）開房過夜，腳踏兩條船醜聞引發軒然大波。《週刊文春》還加碼爆料，高橋藍認識其他AV女優，「肉食」行徑震撼粉絲。

    根據《週刊文春》報導，他們獲得知情人士透露，高橋藍和26歲女網紅uka.從去年開始交往，2人都會在私底下向親朋好友表明，彼此是對方「認真交往的戀人」，《週刊文春》工作人員也在10月某日晚間目睹2人密會，女方還多次出入高橋藍位於大阪的住所。高橋藍經紀公司對此表示，這屬於選手個人私生活，不便代為回答相關問題。

    然而，《週刊文春》聲稱早在今年9月，就發現高橋藍在東京六本木，與另一名女子進行多次的秘密約會，包含去私人餐廳吃飯、前往某家高級飯店過夜，並揭露女子真實身分是現年26歲的AV女優河北彩伽。《週刊文春》表示，他們拍下多達134張，2人在約會期間的親密互動照片，還收到業界人士爆料，2人是透過社群媒體私訊認識。

    匿名接受《週刊文春》採訪的業界人士聲稱，高橋藍非常喜歡透過社群媒體，去私訊自己喜歡的網紅、藝人，還常會跟旁人炫耀自己收到哪些名人的回覆訊息。而高橋藍自從主動透過私訊認識河北彩伽後，雙方迅速發展出曖昧關係，高橋藍還邀請曾在小學二年級到高三打過排球、學校是排球強校的河北彩伽，親自到場觀看球賽。

    另外，《週刊文春》還有向高橋藍本人詢問，他與另一名尚未報導出名字的AV女優關係，他則強調與對方「僅是朋友」，不過《週刊文春》在報導中特別補充，他回答這道問題時，顯得很慌張且語無倫次。對此，不少網友推測，高橋藍不僅背著正牌女友uka.劈腿河北彩伽，恐怕還有其他AV女優也牽扯其中，目前劈腿疑雲仍在網上持續發酵。

    相關新聞請見：

    排球王子高橋藍被爆「劈腿偷吃AV天后」 經紀公司回應了！
    排球》日本「排球王子」遭文春砲！交往美女網紅還劈腿知名AV女優

    「AV天后」河北彩伽（左）、甜美辣妹系IG網紅uka.（右）。（圖擷取自@d28_uka IG、@Saika_Kawakita 社群平台「X」，本報合成）

    「AV天后」河北彩伽（左）、甜美辣妹系IG網紅uka.（右）。（圖擷取自@d28_uka IG、@Saika_Kawakita 社群平台「X」，本報合成）

    圖
    圖
