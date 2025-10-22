羅浮宮竊案後重開 阿波羅廊續封鎖 警方全力緝捕竊賊

羅浮宮在歷經驚天竊案、關閉三天後，於22日重新開放，大批遊客在玻璃金字塔前排隊等候入場。（美聯社）

在因一場驚人的皇室珠寶竊案而關閉3天後，全球最著名的博物館、法國羅浮宮（Louvre）已於當地時間週三（22日）上午9點重新對外開放。然而，這起宛如電影情節的竊案，已點燃法國全國對於博物館維安鬆懈的激烈辯論。

根據法新社報導，儘管羅浮宮主體已恢復營運，但案發地點阿波羅廊（Apollo Gallery）將持續關閉，以配合警方深入調查。目前，數十名調查人員正在追查竊賊下落，並初步研判這是一起由專業的組織犯罪集團所為。警方鎖定的理論是，竊賊利用一輛停放在博物館外的卡車作為平台，在其上架設梯子，從而得以闖入博物館。

此次竊案共有八件無價的皇室珠寶遭竊，包括法蘭西第一帝國皇帝拿破崙一世（Napoleon I）贈送給其妻子的祖母綠鑽石項鍊，以及曾屬於末代皇后尤金妮（Empress Eugenie）、鑲有近2000顆鑽石的冠冕。這些國寶級文物的失竊，對法國文化資產造成沉重打擊。

這起發生在全球參觀人數最多的博物館的竊案，已讓法國博物館的維安問題成為眾矢之的。就在上個月，法國已有另外兩家博物館遭到竊賊光顧。在野黨與文化界人士紛紛批評，政府未能投入足夠資源來保護國家的文化瑰寶，使得這些珍貴文物暴露在極高的風險之下，要求政府立即提出具體改善方案，為這場全國性的安全辯論拉開序幕。

