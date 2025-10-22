24歲中女偷「巴黎博物館5千萬金塊」 小粉紅瞎挺：本來就中國的

法國巴黎自然歷史博物館。（歐新社）

法國巴黎近期連環爆發博物館竊案，在羅浮宮本月19日遭竊8件王室珠寶之前，巴黎自然歷史博物館（Natural History Museum）也傳出珍貴金塊失竊，涉案者竟是一名24歲中國女子，消息曝光後引發中國網友熱議。

綜合外媒報導，這起案件發生於9月16日，巴黎自然歷史博物館的清潔人員發現礦物館標本失竊後緊急報警，館方估算物質損失約175萬美元（約新台幣5384萬元），但文化價值「難以估量」。

監視畫面顯示，嫌犯在閉館前潛入展區、藏身館內，凌晨1時以角磨機切割鋼製安全門，再使用乙炔噴槍融化防彈玻璃，短短10分鐘內取走展櫃內的金塊，盜走6塊共重約6公斤的金塊，價值達175萬美元。她之後以布料擦拭現場、清除指紋，於凌晨4時從後門逃離。

館方指出，被竊金塊包含玻利維亞18世紀捐贈標本、俄羅斯沙皇尼可拉斯一世贈送的烏拉地區金塊，以及加州淘金潮與澳洲發現的金塊等珍藏。副館長強調，這些自然金不僅具高經濟價值，更是地質與文化研究的重要資料。

法國檢方表示，嫌犯犯案前至少勘查一週，熟悉安保動線與警衛巡邏時段，行竊後搭乘高鐵逃往西班牙，並於9月30日在巴塞隆納機場被捕，當時她正準備登上返回中國上海的航班，手提行李中藏有約1公斤的金屬碎片，已被加熱變形，表面還覆蓋一層黑色氧化物，試圖偽裝成工業廢料。

她被押回法國後遭起訴，罪名包括竊盜與刑事共謀。警方懷疑她與國際犯罪集團有關，部分贓物流入黑市，仍有約5公斤金塊下落不明。警方懷疑部分已通過暗網出售，專家認為這些金塊可能已進入中東或東南亞黑市。

消息傳回中國後引發兩極反應，不少網友痛批「丟臉丟到國外」、「把藝術品融化售賣，純粹個人利益作祟，別扯上國家民族思想，給中國人丟臉」、「這人配做中國人？」

但也有一票人力挺女子行為，直言「本來就是中國的」、「做了好多人想做但不能做的事」、「你們可以搶，我們為甚麼不可以偷」、「雖然偷竊不對吧，但是反正你們博物館里也都是搶來的，算是劫富濟貧了」。

