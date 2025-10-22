AI進軍咖啡店！星巴克透露：未來點餐一句話就搞定

星巴克導入人工智慧技術提升營運效率，執行長未來更期望能預測消費者點餐，打造更便利的消費體驗。（路透）

人工智慧加速融入日常生活，連鎖咖啡龍頭星巴克也不落人後，積極導入人工智慧技術提升營運效率。目前已透過AI系統輔助門市作業，執行長未來更期望能預測消費者點餐，打造更便利的消費體驗。

綜合外媒報導，星巴克執行長尼科爾（Brian Niccol）近日在美國舊金山舉行的Dreamforce年度科技大會上表示，公司正積極投入人工智慧的開發與應用。他指出，AI目前已能在門市中協助咖啡師即時製作飲品，未來甚至可能根據顧客行為預測訂單內容，進一步簡化點餐流程。尼科爾強調，星巴克的目標是再次成為「全球最佳顧客服務企業」。

據了解，星巴克目前規模最大、效果最顯著的AI工具是一套名為「綠點助手」（Green Dot Assist）的系統。該工具自今年6月開始導入，目前已擴展至多家門市使用。綠點助手類似一款聊天機器人，主要提供門市主管營運上的協助，例如飲品製作指引、設備異常處理等。

尼科爾透露，星巴克未來的AI發展重點將放在應用程式上。他舉例，未來顧客可能不需打開App，只需對手機說出「我要我的星巴克訂單，10分鐘後到」，系統便能根據使用者習慣自動完成下單流程。不過，尼科爾也強調，星巴克仍會以「人」為核心，不會全面機器人化，期望透過AI輔助，強化門市人員的服務品質，讓顧客感受到更有溫度的消費體驗。

