高市早苗丈夫誓言當「隱形人」 甘居幕後為首相下廚

隨著日本史上首位女首相高市早苗正式上任，她的丈夫、同為政治人物的前眾議員山本拓（Taku Yamamoto）的角色也備受關注。山本拓近日向媒體表示，他希望能成為一名「隱形丈夫」（stealth husband），甘於退居幕後，透過為妻子下廚等方式給予支持，但會刻意避開鎂光燈。

根據法新社報導，山本拓在妻子上任隔天受訪時表示：「與西方不同，在日本，伴侶最好還是遠離聚光燈。」他認為，最重要的是讓高市能無後顧之憂地與聯合政府合作，「追求她的首相願景」。

「為了確保我的存在不會成為她的阻礙，我想作為一名『隱形丈夫』，給予她堅實的支持。」山本拓補充說，他希望能運用自己的政治經驗幫助妻子，同時也自稱擅長廚藝，希望透過準備餐點來支持她。

政壇佳偶分合 曾因「政治歧見」離婚

高市早苗與山本拓的感情路充滿戲劇性。兩人同為執政的自民黨成員，於2004年結婚，卻在2017年以「政治觀點的差異」為由離婚。然而，據報導，在2021年高市早苗競逐自民黨黨魁時，山本拓給予了大力支持，兩人也因此破鏡重圓，於同年再度結婚。諷刺的是，山本拓在該次黨魁選舉後的眾議院改選中，失去了自己的席次。

這段婚姻中最引人議論的，莫過於高市早苗的政治立場與其個人實踐的巨大反差。她本人在性別議題上屬於自民黨內的極右翼，堅決反對修改19世紀制定的、要求已婚夫婦必須同姓的法律。然而，在她與山本拓的第一次婚姻中，是她冠上夫姓；而在兩人第二次結婚時，則是男方改為使用她的姓氏。

