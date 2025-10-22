雙普會告吹後「川習會」也有變數？ 川普：會晤也許不會發生

美國總統川普與中國國家主席習近平的會面計畫有變數，川普坦承這場備受期待的面對面會晤說不定會取消。（路透）

美國總統川普、俄羅斯總統普廷「雙普二會」原先有望在下週登場，不過會談計畫生變，目前已被暫時擱置；現在就連川普與中國國家主席習近平的會面計畫也有變數，川普雖然稱預計這次會晤將會非常成功，但他也坦承這場備受期待的面對面會晤說不定會取消。

綜合外媒報導，南韓亞太經合會（APEC）峰會10月31日登場，峰會期間可能登場的「川習會」出現變數？美國總統川普21日在白宮玫瑰園與共和黨議員共進午餐時表示，他與習近平關係非常好，預計此次會晤將非常成功，川普說：「我認為我們將舉行一次非常成功的會晤。許多人都在等待好消息。」



川普話鋒一轉，稱「會晤也許不會發生，有時候可能出現一些情況，比如某人說：『我不想見面，氣氛太僵了。』但其實並不惡劣，只是生意而已。」

報導指出，自川普首次宣布他和習近平將在南韓亞太經合會峰會會面以來，他多次改變說辭，一時說會見面，一時又說不會，引發外界揣測。

