為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    悚！埃及少年「出於好奇」吃掉同學 曝口感像裹粉炸雞

    2025/10/22 14:34 即時新聞／綜合報導
    13歲埃及少年因看了暴力恐怖片之後，殺害同學並吃了部分屍體。示意圖，與新聞事件無關。（法新社資料照）

    13歲埃及少年因看了暴力恐怖片之後，殺害同學並吃了部分屍體。示意圖，與新聞事件無關。（法新社資料照）

    埃及一起駭人聽聞的「吃人」案件出自於13歲少年尤素夫（Youssef A.）之手，被捕時他聲稱想「試試看」電影裡和遊戲中看到的殺人方法，並且「出於好奇」才吃了受害者穆罕默德（Mohamed A. M.）的部分屍體，還描述口感像「裹粉炸雞」。

    綜合媒體報導，尤素夫趁穆罕默德的家長不在家時誘騙其至自宅，用木棒襲擊穆罕默德的頭部直到無生命跡象，並使用電鋸把屍體切碎。將支解後的屍體分裝到袋子，並丟到各處，包括：橋下、購物中心後面、附近的游泳池、空地等。

    警方表示，他們接獲了發現部分屍塊的通報後，開始大規模搜查。尤素夫被逮捕後坦承犯案，在調查人員面前重演犯罪過程，並帶著警方到他擺放屍塊的地方。

    審訊過程中，尤素夫供稱，他幾天前在手機上看了部暴力恐怖片，才有了這一連串的行為，因為他想「重現」所看到的內容。

    這起殘忍的殺戮事件再次引發了埃及關於暴力媒體和電子遊戲對兒童影響的爭論，以及加強父母監督和數位意識的必要性。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播