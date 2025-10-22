美台國防會議重大成果！美將公布全球指引 助我加速獲取技術

美台商業協會（US-Taiwan Business Council）會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）。（中央社）

台美軍事合作再迎重大利多！在21日落幕的年度「美台國防工業會議」上，美國國務院官員親口證實，華府即將公布一項全新的全球性指導方針，旨在加速對美國防衛夥伴的技術釋出與審批程序，並明確表示台灣將被納入其中。主辦單位「美台商業協會」會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）盛讚，此舉意義重大，代表台灣將與日本、澳洲等美國核心盟友享有同等待遇。

據中央社報導，這項由美國國務院政軍局官員赫姆斯邁爾（Greg Hermsmeyer）在閉門演說中透露的消息，為長期以來困擾我國的軍購交付延遲與技術轉移限制問題，帶來了一線曙光。韓儒伯在會後記者會上強調，當美國的全球政策出現重大變化時，台灣能和日本、澳洲、英國等國同獲納入，「這是一件重要、正面且意義重大的事情」。

這項新指引預料將有助於美台之間在武器裝備上的共同研發與生產，並加快現有軍售案的交付進度。韓儒伯分析，雖然共同研發所需的技術移轉短期內難有巨大突破，但未來將看到台灣在持續直接採購的同時，能與美國國防廠商深化合作，將更多可釋出的技術用於我國國內的無人機生產等國防自主項目。

美官員肯定我防衛決心 聚焦台灣之盾

儘管本屆會議正逢美國聯邦政府關門，但美方仍派出國防部、國務院及美國在台協會（AIT）的重量級官員與會，展現對台灣的堅定支持。韓儒伯觀察指出，川普第二任政府的對台安全政策，與拜登政府及川普第一任政府具有高度延續性，協助台灣應對潛在入侵、強化不對稱戰力，仍是美國的優先事項。

會議期間，雙方也密集討論了我國防預算的提升、賴清德總統提出的「台灣之盾」建構方案，以及如何強化關鍵基礎設施韌性等議題。韓儒伯透露，美方對台灣大幅擴增國防投資，表達了高度肯定與支持。

對於外界擔憂即將登場的「川習會」可能影響美國對台政策，韓儒伯則表達了高度信心。他表示，不預期川普及其政府會在對台政策上做出任何改變。他分析，面對中國重彈「遵守三公報、停止對台軍售」等陳腔濫調，美方將會直接反擊。

