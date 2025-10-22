報告揭中俄聯手卡預算 意圖癱瘓聯合國人權工作

圖為聯合國人權理事會在日內瓦開會情形。（路透社檔案照）

一份最新發布的報告揭露，在過去5年間，以中國和俄羅斯為首的一小群國家，在聯合國的閉門預算會議中，一再試圖阻擋與人權相關工作的經費，手段包括提議大幅削減聯合國人權機構的預算，以及封殺針對特定國家的人權調查案。報告作者警告，這是一種將預算程序「武器化」的危險行徑。

根據「路透」報導，這份由非營利組織「國際人權服務社」（ ISHR）發布的報告指出，儘管這些刪減預算的企圖最終並未成功，但其背後意圖令人擔憂。報告共同作者達特（Angeli Datt）直言：「中國與俄羅斯提出的議案，顯然是為了癱瘓聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）。」

報告引述中俄的提案，內容包括要求對人權高專辦進行大幅預算削減。ISHR的專案經理維亞納·大衛（Raphael Viana David）表示，這些提案開創了一個危險先例，凸顯了將「不干涉國家內政」置於「普世人權」之上的趨勢。

報告進一步揭露，中俄的行動極具針對性。一份由中俄在2021年共同提出的動議，企圖阻擋日內瓦人權理事會所設立的約17個專案的所有資源。另一份在2024年由中、俄及其他國家支持的提案，更是直接點名，要求封殺所有針對伊朗、北韓、烏克蘭、白俄羅斯、厄利垂亞、蘇丹與委內瑞拉的人權調查經費。

對此，中國在聯合國會議中一貫聲稱其支持人權，但反對干涉國家內政，並僅支持對經濟、社會等權利的資助。俄羅斯則公開反對任何針對其自身或其盟友紀錄的聯合國調查。

美退縮中俄趁虛而入 專家憂影響擴大

ISHR的報告是在訪談了數十名外交官、專家與聯合國官員，並審閱了大量聯合國內部文件後完成。報告特別警告，此一趨勢正發生在聯合國面臨嚴重財務危機，以及美國川普政府逐步退出多邊主義的關鍵時刻。

報告分析，在川普領導下，美國已疏遠了聯合國人權理事會，指控其存有反以色列偏見。報告憂心，美國角色的退縮，「將在聯合國進行關鍵結構性改革之際，為中國和俄羅斯在預算程序中擴大其影響力，創造出有利空間」。

