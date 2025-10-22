擔任首相後首度面對北韓射彈 高市早苗：日美韓緊密合作因應

高市早苗上任首相隔天，隨即面對北韓發射飛彈事件，高市早苗表示，日美韓三國正緊密合作，盡全力應對此事件，日本政府對此已有所掌握。（美聯社）

日本自民黨總裁高市早苗於21日成為日本首位女首相，新內閣也具有「重視日美同盟、挺台抗中」色彩。而在高市早苗上任隔天（22日），隨即面對北韓朝日本海發射彈道飛彈，高市早苗表示，日美韓三國正緊密合作，盡全力應對此事件，日本政府也已針對北韓此次發射行動有所掌握。

根據日本《NHK》報導，高市早苗於今日上午9點30分後在首相官邸對媒體表示：「由於南韓宣布北韓發射彈道飛彈，因此我改變了外出行程，並接獲了相關簡報。包括飛彈警戒資料即時共享等層面，日美韓三國正緊密合作，盡全力應對這事件，政府也已掌握此次北韓發射飛彈的相關情況。」

高市早苗提到，經過確認後並未發現北韓飛彈飛入日本領海或專屬經濟區（EEZ），相關機構也尚未接獲任何損害報告等資訊。高市早苗強調：「為確保國民安全無虞，我已指示防衛大臣及外務大臣持續進行必要的情報蒐集與分析。」

