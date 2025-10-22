為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    影片曝光！愛爾蘭反移民抗議者燒毀警車 對警察投擲玻璃瓶和煙花

    2025/10/22 11:07 編譯謝宜哲／綜合報導
    愛爾蘭反移民抗議者21日在都柏林1棟收容尋求庇護者的大樓附近焚燒1輛警車。（法新社）

    1名20多歲尋求庇護者20日在愛爾蘭首都都柏林附近襲擊1名年輕女孩而被捕。反移民抗議者隔日在都柏林1棟收容尋求庇護者的大樓附近焚燒1輛警車，並對警察發動襲擊。

    根據美國有線電視新聞網（CNN）報導， 超過500人21日晚上參與了都柏林西部大樓外的抗議活動。X上相關影片顯示，人們舉著愛爾蘭國旗和寫有反移民口號的標語牌，還向警察投擲玻璃瓶和煙花。

    愛爾蘭司法部長奧卡拉漢（Jim O’Callaghan）在一份聲明中表示「那些想在我們社會中散播異議的人將犯罪武器化並不令人意外，我們將予以強烈回應。」

    愛爾蘭警方21日表示，前一天1名20多歲的男子涉嫌在都柏林襲擊1名未成年少女而被指控。愛爾蘭最大反對黨新芬黨（Sinn Fein）領袖同日在議會表示，有報導說該男子今年3月收到驅逐令。

    奧卡拉漢指出，他已要求司法部最高級別官員詳細說明關於該男子的庇護申請管理情況。

    雖然愛爾蘭幾乎是歐洲唯一一個沒有極右翼議員的國家，但近年來反移民團體的影響力急劇上升，他們定期舉行集會，並要求限制移民。

