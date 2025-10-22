為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    向司法部求償70億 川普坦言：要我批准付錢給自己實在很怪

    2025/10/22 10:36 編譯陳成良／綜合報導
    川普21日在白宮橢圓形辦公室回答記者提問。（美聯社）

    川普21日在白宮橢圓形辦公室回答記者提問。（美聯社）

    美國總統川普再爆驚人之舉！根據《紐約時報》披露，川普的律師團隊正向他自己所領導的司法部，尋求約2.3億美元（約新台幣70.6億元）的損害賠償，理由是川普在重返白宮前，因應付聯邦政府的多項調查而蒙受巨大損失。川普也坦言，由他來批准支付賠償給自己的決定「非常奇怪」。

    當被問及此事時，川普週二（21日）在白宮橢圓形辦公室向記者表示：「那個決定必須經過我的辦公桌。而要做一個由我付錢給自己的決定，實在是非常奇怪。」但他隨即話鋒一轉，堅稱「我的確受到了非常嚴重的損害」。川普補充說，司法部「可能欠我很多錢」，並承諾「如果我從我們國家拿到錢，我會拿它來做些好事，比如捐給慈善機構或捐給白宮。」

    川普向自家政府求償的舉動，被《紐約時報》形容為「在美國歷史上沒有先例」，並引發了嚴重的倫理衝突質疑。其中最大的爭議點在於，川普過去的一位私人律師布蘭奇（Todd Blanche），如今正是司法部的副部長。這使得司法部在處理這項索賠案時，面臨著難以迴避的利益衝突。對此，司法部發言人僅制式回應稱，所有官員在任何情況下，都會遵循職業倫理官員的指導。

    鎖定昔日政治獵巫調查 白宮稱無可奉告

    川普律師團隊的發言人向法新社表示，總統將「持續反擊所有由民主黨主導的政治獵巫」，並特別提及了2016年大選期間的「通俄門」調查。此外，川普在卸任後也曾因涉嫌不當處理機密文件，以及試圖推翻2020年大選結果而面臨聯邦調查，這些調查在他去年再次當選後均已中止。

