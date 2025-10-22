3烏克蘭人涉嫌為俄情報部門工作 在波蘭和羅馬尼亞被捕

1名涉嫌為俄羅斯情報部門工作的烏克蘭公民在波蘭被捕，另有2名烏克蘭人因相同原因在羅馬尼亞被捕。圖為波蘭總理圖斯克。（美聯社）

波蘭檢察官21日表示，1名涉嫌為俄羅斯情報部門工作的烏克蘭公民在波蘭被捕，另有2名烏克蘭人因相同原因在羅馬尼亞被捕。

根據美聯社報導，波蘭檢察官指出，這些人據稱代表俄羅斯情報部門策劃破壞活動，包括向烏克蘭發送含有爆炸物和燃燒物質的貨物，這些貨物旨在在運輸過程中自燃或爆炸。

波蘭檢察官聲稱，他們目的是恐嚇民眾，破壞支持烏克蘭的歐盟國家的穩定。

波蘭國家檢察院發言人說，這名在波蘭的烏克蘭人，是最近幾天因涉嫌在波蘭各地策劃破壞活動而被當局拘留的8人之一。

波蘭總理圖斯克21日在X表示，有8人因涉嫌策劃破壞活動遭拘留。圖斯克提到的行動包括「對軍事設施和關鍵基礎設施進行偵察、準備破壞資源以及直接實施攻擊」。

另外羅馬尼亞當局指出，2名分別為21歲和24歲的烏克蘭人代表俄羅斯情報部門，將2個裝有簡易爆炸裝置的包裹寄存在布加勒斯特（Bucharest）的國際快遞公司。羅馬尼亞情報部門專家拆除了這些裝置，2人被預防性拘留30天。

值得注意的是，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭後，波蘭當局已拘留了數十名涉嫌破壞和間諜活動的人，西方官員也指責俄羅斯及其代理人在歐洲各地策劃數十起襲擊和其他事件。

這些事件範圍廣泛，包括在德國向汽車排氣管塞入膨脹泡沫，以及在貨機上放置炸藥的陰謀。此外還包括縱火焚燒商店和博物館、針對政客和關鍵基礎設施的駭客攻擊等。

